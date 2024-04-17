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Влупил почти 7-балльный шторм: Украину накрыла жесткая магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
17 апреля 2024, 05:00
Ожидается, что магнитная буря пойдет на спад после 18 апреля.
магнитная буря, солнце, погода
Украину накрыла почти 7-балльная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря атаковала страну 14 апреля и врезала сразу с 4-балльной мощностью. Уже 16 апреля сила бури внезапно усилилась до почти 7-ми баллов, что делает ее очень сильной.

17 апреля она опустилась до 4-х баллов. Ожидается, что на следующий день мощность бури вновь вырастет и достигнет отметки почти 6 баллов, после чего опустится до минимума.

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магнитная буря
Украину накрыла почти 7-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 11 вспышек класса М. Сообщается, что 14 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 50 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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