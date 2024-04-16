Температура опустится до 0 градусов, будет мокрый снег: где 17 апреля будет холоднее всего

Синоптики предупреждают о том, что могут быть сильные порывы ветра - до 20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 17 апреля / фото: pixabay

Погода в Украине 17 апреля будет местами прохладной и дождливой во многих областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра - до 15-20 м/с.

В южной части страны, в Кировоградской, Полтавской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. А в Ивано-Франковской области синоптики объявили 3 уровень опасности. Там из-за мокрого снега могут сойти крупные снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках.

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Прогноз погоды в Украине на 17 апреля / фото: ventusky

Погода 17 апреля

В Украине 17 апреля будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди в северных, Винницкой и Черкасской областях. Ветер в этот день будет северный и юго-западный со скоростью 5-12 м/с. Могут быть сильные порывы ветра.

"Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 4-9°, днем 8-13°; на остальной территории ночью 10-15°, днем 21-26°, на Полтавщине и Кировоградщине 17-22°. На высокогорье Карпат ночью значительный, днем умеренный мокрый снег; температура в течение суток около 0°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +3

По данным meteoprog, 17 апреля в Украине будет прохладно и дождливо. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +15...+27 градусов. Холоднее всего будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до 6-17 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 17 апреля / фото: meteoprog

Погода 17 апреля в Киеве

В Киеве 17 апреля будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. В этот день ветер будет северный со скоростью 7-10 м/с.

"Температура по области ночью 4-9°, днем 8-13°; в Киеве ночью 7-9°, днем около 10°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 17 апреля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

2 апреля Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буря из Сахары. Она значительно усилилась из-за штормового ветра. Во многих городах Украины ухудшилась видимость, а ветер "переносил" не только пыль, но и срывал части крыши, валил деревья и "поднимал" мусор.

Синоптики рассказали о том, что в Европе снова начала бушевать пылевая буря. В Украине начали бояться, что страну атакует новая пылевая буря из Сахары. Однако сообщается, что до 10 апреля ее не следует ожидать, потому что ситуация в стране стабилизировалась.

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