Влупит +6, будут лить грозовые дожди и будет мощный ветер: где будет бушевать непогода

Синоптики предупреждают о том, что скорость ветра может достигать 15-20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 16 апреля / фото: pixabay

Погода в Украине 16 апреля будет местами прохладной и дождливой во многих областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о грозах. В юго-восточных областях будут очень сильные порывы ветра - до 15-20 м/с.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о значительных дождях с грозами. На крайнем западе днем температура воздуха опустится ниже 10 градусов тепла. В течение этой недели в Украине будет преобладать свежая и даже прохладная погода. Во второй половине недели возможны заморозки.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 16 апреля / фото: ventusky

Погода 16 апреля

В Украине 16 апреля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют грозовые дожди во многих областях. Ветер в этот день будет западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Могут быть сильные порывы ветра.

"Температура ночью 9-14°, в северной части 5-10°; днем на юге, юго-востоке страны и Кировоградской области 24-29°, на остальной территории и побережье морей 17-22°, в большинстве западных и северных областей 13-18°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +6

По данным meteoprog, 16 апреля в Украине будет прохладно и дождливо. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +15...+27 градусов. Холоднее всего будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до 6-17 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 16 апреля / фото: meteoprog

Погода 16 апреля в Киеве

В Киеве 16 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 5-10°, днем 17-22°; в Киеве ночью 7-9°, днем 17-19°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 16 апреля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

2 апреля Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буря из Сахары. Она значительно усилилась из-за штормового ветра. Во многих городах Украины ухудшилась видимость, а ветер "переносил" не только пыль, но и срывал части крыши, валил деревья и "поднимал" мусор.

Синоптики рассказали о том, что в Европе снова начала бушевать пылевая буря. В Украине начали бояться, что страну атакует новая пылевая буря из Сахары. Однако сообщается, что до 10 апреля ее не следует ожидать, потому что ситуация в стране стабилизировалась.

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