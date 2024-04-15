Ливни с грозами и градом: центральные области Украины окажутся под атакой непогоды

Украинские синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий в центральных областях Украины.

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На Украину надвигаются грозы и дожди / коллаж: Главред, фото: pexels

Погода в Украине в ближайшие дни резко изменится. Синоптики предупреждают о сильных грозах, которые могут дойти до Винницкой, Черкасской и Харьковской областей.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что эта неделя в Украине будет в значительной степени холодной, ветреной, с дождем и даже немного с мокрым снегом.

"Завтра, 16-го апреля, атмосферный фронт обусловит в западных и северных областях периодические дожди, порой с грозами. также в течение дня осадки дойдут до Винницкой, Черкасской и Харьковской областей. На остальной территории Украины дожди маловероятны", - пояснила Диденко в своем Telegram. видео дня

Погода 16 апреля

Температура воздуха 16 апреля будет крайне неоднородна. На крайнем западе завтра днем местами ниже +10 градусов, а в центральных областях, на юге и востоке местами до +26 градусов, отметила в своем прогнозе Диденко.

"16-го апреля ожидается температура воздуха на западе +9+14, на Тернопольщине, Хмельнитчине и в Черновицкой области еще тепло, +18+21 градус. На севере +17 +19 градусов, а в центральной части Украины +23 +26 градусов, в Винницкой области +21 градус. В восточных областях +22 +26 градусов, в южной части +23 +26 градусов", - сообщила синоптик.

В Киеве 16-го апреля ожидается сильный дождь, возможна гроза. Температура воздуха в течение дня +17,+18 градусов.

Диденко также предупредила, что возможны заморозки во второй половине недели.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды на 16 апреля

В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что в Украине, кроме юга, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. В Карпатах и на Прикарпатье местами будут значительные дожди.

"Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, в северной части 5-10°; днем на юге, юго-востоке страны и Кировоградской области 24-29°, на остальной территории и побережье морей 17-22°, в большинстве западных и северных областей 13-18°", - отметили в центре.

Какая погода будет 16 апреля / фото: facebook/UkrHMC

Народный синоптик Станислав Щедрин также сообщил, что в Украине ухудшается погода.

"Внимание! В ближайшие часы и в ночь на 16 апреля, в центральных областях, ожидаются ливни с грозами, местами пройдут сильные ливни, град и шквалы", - отметил синоптик в своем Telegram-канале.

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Напомним, что синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что в Украину идет мощный циклон. Этот циклон и атмосферные фронты на фоне пониженного давления приведут к выпадению дождей, особенно в западных и северных областях, предупредил синоптик.

На Украину надвигается волна грозовых дождей. Синоптики прогнозируют грозовые дожди во многих областях. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +13...+25 градусов.

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