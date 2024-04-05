Температура +23, грозы и град: в Украине резко изменится погода

В Украине резко потеплеет, но при этом в ряде областей будут дожди, а кое-где даже грозы и град.

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Погода в Украине резко изменится - будет температура +23 и грозы и град/ unsplash.com

Погода в Украине в выходные, 6 и 7 апреля, будет теплой. Но с потеплением одновременно придут кратковременные дожди, грозы и град. Также ожидаются туманы.

Таким прогнозом на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что небольшие и местами умеренные дожди в западных областях будут вызваны малоподвижным атмосферным фронтом с запада.

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А из-за того, что будет доминировать влажная воздушная масса и будет слабый ветер, повысится вероятность возникновения туманов в ночные и утренние часы.

"На фоне устойчивого роста давления, в воскресенье осадки постепенно прекратятся, а температура воздуха начнет повышаться, особенно ночью", - отметил Кибальчич.

Погода в Украине 6 апреля

В западных областях

В западных областях ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем пройдут кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. При грозе отдельные шквалы, 15-17 м/с. Ветер ночью южный, 5-10 м/с, днем западный, 7-12 м/с. Температура воздуха составит ночью +6...+11 градусов, днем +13...+18.

В северных областях

В северных областях ночью без существенных осадков, днем ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер ночью южный, днем западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +13...+18.

В центральных областях

В центральных областях ночью без существенных осадков, днем ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер ночью южный, 3-8 м/с, днем западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +15...+20.

На юге Украины

В южных регионах ночью без существенных осадков, днем в Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +18...+23.

В восточных областях

В восточной части без существенных осадков, лишь днем на Харьковщине местами пройдет небольшой дождь. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 градуса; днем +13...+18.

Погода в Украине 6 апреля/ meteoprog

Погода в Украине 7 апреля

В западных областях

В западных областях переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +14...+19, на Закарпатье до +21 градус.

В северных областях

В северных областях облачно с прояснениями. Ночью и днем местами пройдет небольшой дождь. Кое-где туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +14...+19.

В центральных областях

В центральных областях облачно с прояснениями. Ночью и днем местами небольшой дождь. Кое-где туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +15...+20.

На юге Украины

В южной части местами ожидаются кратковременные дожди, в Одесской области возможны грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +15...+20.

В восточных областях

В восточных областях существенных осадков не предвидится, лишь на Харьковщине местами пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +16...+21.

Погода в Украине 7 апреля/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода будет на выходных в Украине. Она сообщила, что в эти выходные в Украине ожидается переменчивая погода с температурой до +22 градусов. В некоторых регионах пройдут кратковременные дожди.

Также ранее синоптики рассказали, когда Украину накроют грозовые дожди. Синоптики прогнозируют то, что в некоторых областях температура воздуха может опуститься до 0 градусов.

Напомним, ранее стало известно, когда Украину атакует новая пылевая буря из Сахары. Синоптики утверждают, что ситуация с пылевой бурей из Сахары, которая ранее накрыла Украину, уже стабилизировалась.

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