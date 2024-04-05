Вернется летнее тепло: синоптик рассказала, какая погода будет на выходных в Украине

Наталья Диденко рассказала, какая погода будет в Украине на выходных и к чему готовиться.

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Какая погода будет 6 и 7 апреля / фото: unsplash

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в эти выходные в Украине ожидается переменчивая погода с температурой до +22 градусов. В некоторых регионах пройдут кратковременные дожди.

Какая погода будет в Украине 6 апреля

Синоптик рассказала в своем Facebook, что завтра ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами - на севере, западе и в центральных областях.

В южной части и на востоке ожидается без существенных осадков.

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Температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины +14+19 градусов.

Какая погода будет в Украине 7 апреля

Дожди в воскресенье постепенно сдвинутся на южную часть Украины, восточные области и задержатся в воскресенье утром в Черкасской Днепропетровской и Полтавской областях.

В западных областях, северных и большинстве центральных в воскресенье будет солнечно.

В течение дня ожидается от +16 до +22 градуса.

Погода в Киеве

Синоптик сообщила, что в Киеве в субботу пройдет дождь, местами с грозой. Большая вероятность осадков во второй половине дня.

В воскресенье в столице дождь продлится ночью и утром, а днем 7-го апреля осадки прекратятся, ожидается солнечная погода во второй половине дня.

Температура будет достигать +15+17 градусов.

Синоптик отмечает, что начало следующей недели начнется с сухой и солнечной погоды до +20+24 градусов.

Напомним, что стал известен подробный прогноз погоды в Украине на апрель 2024. Погода в Украине в апреле 2024 года удивит сменой температур - после сильного потепления до +25 градусов в первый день месяца, температура воздуха снизится, и во многих регионах пройдут дожди.

Какой будет погода на Пасху 2024. По данным синоптика, уже с 25 марта в Украине стоит ожидать значительного потепления. В некоторых регионах воздух прогреется до +18 градусов. Синоптик рассказала, как народные приметы связывают с погодными условиями.

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