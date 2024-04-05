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Церковный праздник 6 апреля: что запрещено делать в поминальную субботу

Юлия Закрепа
5 апреля 2024, 12:20
Главред подробно расскажет, какой религиозный праздник 6 апреля и что нельзя делать в этот святой день.
Церковный праздник 6 апреля: что запрещено делать в поминальную субботу
Что нужно делать в поминальную субботу / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

6 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого Евтихия, архиепископа Константинопольского и поминальную субботу третьей седмицы Великого поста.

Какой праздник 6 апреля

В Украине и мире 6 апреля отмечают такие праздники:

видео дня
  • День работника следственных органов
  • Международный день спорта на благо мира и развития
  • Всемирный день настольного тенниса

Церковный праздник 6 апреля

По новому церковному календарю, 6 апреля в Украине отмечают день святого Евтихия, архиепископа Константинопольского и поминальную субботу третьей седмицы Великого поста.

Известно, что святитель Евтихий, архиепископ Константинопольский, родился в поселке "Божественное", во Фригийской области. Его отец Александр был воином, а мать Синесия была дочерью священника Исихия. Святой Евтихий получил начальное образование и христианское воспитание от своего деда-священника. Юноша преуспел в изучении наук и понял, что человеческая мудрость - ничто перед учением Божественного Откровения. Он посвятил себя монашеской жизни.

Позже, святитель кротко переносил изгнание, пребывал в монастыре в посте и молитве и совершил много чудес и исцелений. Во время нападения персов на Амасию по указанию святителя из монастырских житниц давали зерно голодающим, причем запасы зерна в обители по его молитвам не заканчивались. Святитель Евтихий получил от Бога дар пророчества.

Также 6 апреля 2024 года совершается родительская суббота третьей седмицы Великого поста. Это особый поминальный день в церкви, когда молятся за упокой умерших родственников и близких.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 6 апреля

  • В народе считается, что в этот день беременным не модно ходить с распущенными волосами, ведь верили, что тогда роды будут тяжелыми.
  • Также в этот день, чтобы не навлечь на семью страшную беду, нельзя давать обещания, особенно те, которые вы не сможете выполнить.

Именины 6 апреля

6 апреля День Ангела отмечают владельцы таких имен как Иван, Григорий, Павел, Севастьян, Петр, Яков.

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