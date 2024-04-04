УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Церковный праздник 5 апреля: что запрещено делать в день преподобных мучеников

Юлия Закрепа
4 апреля 2024, 09:34
Главред подробно расскажет, какой религиозный праздник 5 апреля и что нельзя делать в этот святой день.
Церковный праздник 5 апреля: что запрещено делать в день преподобных мучеников
Какой завтра церковный праздник / коллаж: Главред, фото: pexels, pomisna.info

5 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобных мучеников Агафопода и Феодула.

Какой праздник 5 апреля

В Украине и мире 5 апреля отмечают такие праздники:

видео дня
  • Международный День супа
  • Первая конституция Украины
  • Международный день совести

Церковный праздник 5 апреля

По новому церковному календарю, 5 апреля в Украине отмечают день преподобного мученика Агафопода и чтеца Феодула.

Известно, что святые мученики Агафопод и Феодул жили в Фессалониках при правлении императоров Диоклетиана и Максимиана (284-305 годы). Агафопод был старцем, а Феодул был юный. Они жили благочестивой и праведной жизнью.

Когда в 303 году был издан указ о гонениях на христиан, многие верующие пытались укрыться от преследований, но Агафопод и Феодул продолжали проповедовать Евангелия. Вскоре их привели на суд правителя города, который, видя юность и красоту Феодула, пытался его уговорить отречься от веры и принести жертву идолу. Юноша отказался это сделать. Тогда Агафопода и Феодула отправили в тюрьму, но и там они продолжали горячо молиться и исповедовать узникам Слово Божие.

Правитель еще несколько раз пытался переманить святых на свою сторону, однако каждый раз получал отказ. Тогда он приказал утопить их в море. Море выбросило тела мучеников на берег в светлых одеждах без веревок и камней. Тела мучеников похоронили христиане.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 5 апреля

  • В народе считают, что в этот день запрещено выбрасывать из окна на улицу мусор, ведь тогда вас будут преследовать неприятности.
  • Не стоит идти против ветра в этот день, потому что может "надуть" беды.
  • В этот день нельзя выпускать на улицу кошку - это может означать, что скоро ваш дом могут ограбить.

Именины 5 апреля

5 апреля День Ангела отмечают владельцы таких имен как Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник апрель День ангела интересные новости церковный праздник
Реклама

Главное за день

Мирные переговоры Украины с Россией: во Франции отреагировали на заявление Шойгу

Мирные переговоры Украины с Россией: во Франции отреагировали на заявление Шойгу

10:32 Мир
Россия пойдет в наступление в мае-июне, наибольшая угроза будет для Донетчины и Харькова – Мусиенко

Россия пойдет в наступление в мае-июне, наибольшая угроза будет для Донетчины и Харькова – Мусиенко

10:02 Интервью
Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине: чего хочет Путин

Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине: чего хочет Путин

08:39 Мир
Все главные новости

Популярное

Почему в американских домах нет стиральных машин 13281

Почему в американских домах нет стиральных машин

Три смерти подряд: жена путиниста Певцова запустила себя и почти не выходит из дома 9926

Три смерти подряд: жена путиниста Певцова запустила себя и почти не выходит из дома

Там настоящий ад : войска РФ прорываются к стратегическому городу - офицер НГУ 8865

Там "настоящий ад": войска РФ прорываются к стратегическому городу - офицер НГУ

Настоящий гений: красавец-сын Галкина и Пугачевой потряс способностями 6887

Настоящий гений: красавец-сын Галкина и Пугачевой потряс способностями

Последние новости

10:58

"Источник любви и силы": Вакарчук разоткровенничался о новой жене и детях

10:49

Китайский гороскоп на завтра 5 апреля: Лошадям - конфликты, Козлам - обман

10:32

Мирные переговоры Украины с Россией: во Франции отреагировали на заявление Шойгу

10:04

Зачем посыпать губку для мытья посуды солью - можно добавить и уксус

10:02

Россия пойдет в наступление в мае-июне, наибольшая угроза будет для Донетчины и Харькова – Мусиенко

Путин хочет насолить Западу: Виталий Кулик – о легализации "Талибана" РоссиейПутин хочет насолить Западу: Виталий Кулик – о легализации "Талибана" Россией
10:01

Кому из пенсионеров положена 100% скидки на коммуналку: ответ чиновников

09:57

"Потеряла совесть": россияне начали травлю Софии Ротару

09:46

Трюк из 1700-х годов: как сохранить яблоки сочными и хрустящими на месяцыВидео

09:38

Иран может начать против Израиля войну в течение 48 часов - Vox News

Реклама
09:34

Церковный праздник 5 апреля: что запрещено делать в день преподобных мучеников

09:25

Гороскоп на завтра 5 апреля: Львам стоит развлечься, Раки получат желаемое

09:21

Голосование пакета помощи США для Украины могут перенести: СМИ назвали причины

08:39

Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине: чего хочет Путин

08:14

Есть погибшие и раненые: РФ атаковала Украину "Шахедами", сколько удалось сбитьФото

08:10

Венгрия берёт на себя роль главного шатуна Европымнение

07:41

РФ готовится к масштабному наступлению: оккупанты увеличили количество штурмов

06:46

РФ атаковала Харьков "Шахедами": во время повторного удара погибли трое спасателейФотоВидео

06:10

Проблема санкций и их эффективности для Россиимнение

05:46

Для похода на Киев нужно от 200 тыс. человек: Романенко назвал сроки наступления РФ

05:30

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 7 секунд найти башмак

Реклама
05:03

Как проверить подлинность золота в магазине за считанные секунды: простой трюкВидео

04:30

"Это неприемлемо для нас": генерал сказал, какие планы может вынашивать диктатор Путин

04:02

Немощна и теряется в пространстве: что происходит со Светличной после инфаркта

03:34

Как сажать фасоль в открытый грунт: закрома будут ломиться от урожая

03:00

Новый скандал: Кэйт Миддлтон и принц Уильям обратились с просьбой к Меган и Гарри

02:32

Почему плохо после алкоголя: что делать, если постоянно мучает похмелье

02:00

Алан Бадоев рассказал, что певица-беглянка Anna Asti должна ему кучу денег

01:30

В Украине могут появиться не только французские войска: эксперт раскрыл все детали

01:15

Бабушка лишила всех огромного наследства: неожиданное решение, кому все досталось

00:45

У женщины сорвалось более 178 млн грн выигрыша в лотерею: почему постигла неудача

00:13

Известная блогер-миллионщица поменяла прическу: как теперь она выглядит

00:07

У Рамины Эсхакзай появился новый бойфренд

03 апреля, среда
23:59

Украина "четко понимает" планы РФ: Зеленский отреагировал на призыв 300 тыс. россиян

23:33

Будет выбивать войска Путина из Украины: звездный рэпер рассказал, как воюет с РФ

23:20

Оля Цибульская впервые призналась, почему на самом деле перестала петь с Дзидзьо

23:06

Бывшего тренера "Динамо" побили фанаты в другой стране - СМИ

23:00

Россия перейдет в наступление во второй половине 2024-го: эксперт назвал направления

22:57

Бывший муж Тринчер резко раскритиковал Машу Ефросинину: в чем он ее обвинил

22:46

Жураковская рассказала поо свою подругу-путинистку из МариуполяВидео

22:20

Как правильно обрезать кусты малины весной: советы, которые пригодятся садоводам

Реклама
22:19

Стефанчук объяснил, когда Рада будет голосовать за законопроект о мобилизации

21:52

"Не должно быть победителей и побежденных": Китай сделал скандальное заявление о войне

21:41

Арсен Мирзоян резко "закусился" с хейтерами насчет "развлечений" на концертах во время войны

21:37

Кремль радуется заявлениям Порошенко о проведении выборов - Гладких

21:25

Какой хлеб нельзя есть 4 апреля, чтобы не было безденежья: приметы

21:02

Король Чарльз III выставил королеву Камиллу перед подданными в необычном свете

20:43

Как пробить очень сильный засор в трубе: что делать, чтобы решить проблему

20:35

В Ростове прогремела серия взрывов: вспыхнул пожар возле зернового терминала

20:34

Как убрать нагар со сковороды снаружи: легкий и рабочий способВидео

19:59

"Идет борьба за каждый дом": комбат назвал ключевую цель РФ в Донецкой области

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять