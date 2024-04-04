Церковный праздник 5 апреля: что запрещено делать в день преподобных мучеников

Главред подробно расскажет, какой религиозный праздник 5 апреля и что нельзя делать в этот святой день.

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Какой завтра церковный праздник / коллаж: Главред, фото: pexels, pomisna.info

5 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобных мучеников Агафопода и Феодула.

Какой праздник 5 апреля

В Украине и мире 5 апреля отмечают такие праздники:

видео дня

Международный День супа

Первая конституция Украины

Международный день совести

Церковный праздник 5 апреля

По новому церковному календарю, 5 апреля в Украине отмечают день преподобного мученика Агафопода и чтеца Феодула.

Известно, что святые мученики Агафопод и Феодул жили в Фессалониках при правлении императоров Диоклетиана и Максимиана (284-305 годы). Агафопод был старцем, а Феодул был юный. Они жили благочестивой и праведной жизнью.

Когда в 303 году был издан указ о гонениях на христиан, многие верующие пытались укрыться от преследований, но Агафопод и Феодул продолжали проповедовать Евангелия. Вскоре их привели на суд правителя города, который, видя юность и красоту Феодула, пытался его уговорить отречься от веры и принести жертву идолу. Юноша отказался это сделать. Тогда Агафопода и Феодула отправили в тюрьму, но и там они продолжали горячо молиться и исповедовать узникам Слово Божие.

Правитель еще несколько раз пытался переманить святых на свою сторону, однако каждый раз получал отказ. Тогда он приказал утопить их в море. Море выбросило тела мучеников на берег в светлых одеждах без веревок и камней. Тела мучеников похоронили христиане.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 5 апреля

В народе считают, что в этот день запрещено выбрасывать из окна на улицу мусор, ведь тогда вас будут преследовать неприятности.

Не стоит идти против ветра в этот день, потому что может "надуть" беды.

В этот день нельзя выпускать на улицу кошку - это может означать, что скоро ваш дом могут ограбить.

Именины 5 апреля

5 апреля День Ангела отмечают владельцы таких имен как Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен.

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