Церковный праздник 4 апреля: что запрещено делать в день преподобного Иосифа

Главред подробно расскажет, какой религиозный праздник 4 апреля и что нельзя делать в этот святой день.

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Какой церковный праздник завтра / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

4 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобного Иосифа Писавца, преподобного Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского.

Какой праздник 4 апреля

В Украине и мире 4 апреля отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день моркови

День веб-мастера

День создания НАТО

Международный День бродячих животных

Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием

Церковный праздник 4 апреля

По новому церковному календарю, 4 апреля в Украине отмечают день преподобного Иосифа Писателя, преподобного Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского.

Из преданий известно, что преподобный Иосиф жил в XIV в., он имел проблемы со здоровьем и постоянно болел. Однажды Иосиф дал обет, если выздоровеет, то пойдет служить в Печерский монастырь. Господь услышал его и исцелил, поэтому Иосиф сдержал слово и стал монахом Печерского монастыря.

В монастыре он усердно отбывал монашеский подвиг до самой смерти. Упокоился в монастыре. Его нетленные мощи находятся в Дальних пещерах. В акафисте всем Печерским преподобным о нем сказано: "Радуйся, Иосиф, ибо вратами смиренного и усердного послушания в вечный покой вошел ты".

Память преподобного Иосифа почитается 4 апреля.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 4 апреля

Не стоит в этот день есть черный хлеб, ведь могут быть проблемы с деньгами.

Не нужно принимать серьезные решения и делать крупные покупки 4 апреля.

В народе считают, что запрещено стирать полотенца и белье в этот день.

Именины 4 апреля

4 апреля День Ангела отмечают владельцы таких имен как Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.

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