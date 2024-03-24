Кого нельзя пускать в дом, чтобы они не принесли беду: приметы дня

Что нужно делать 25 марта. Важные приметы и запреты, которые уберегут от серьезного несчастья.

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Что нельзя делать 25 марта / фото: pixabay

25 марта церковь отмечает большой праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Этот праздник является очень важным событием в церковном календаре. Дата праздника зависит от календаря и всегда наступает за 9 месяцев до Рождества.

Считается, что именно в этот день на землю спустился архангел Гавриил. Он сообщил Деве Марии, что у нее родится Сын Божий.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 25 марта.

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Что можно делать 25 марта

В этот день нужно обратить внимание на то, какой приснился сон. Считается, что он будет вещий, но сбудется нескоро.

В этот день можно начинать сеять овощи на огороде и собирать березовый сок.

В этот день нужно приходить в церковь и освятить соль. Предки верили, что такая соль обладает чудодейственными свойствами и может исцелить любую болезнь. Такую соль нужно расходовать очень медленно.

В этот день нужно сжечь в костре старые и сломанные вещи. Также нужно сжечь какую вещь из одежды больного человека. Считается, что он быстрее выздоровеет.

Что нельзя делать 25 марта

1. Нельзя 25 марта отдавать кому-то что-то из дома. Предки верили, что это навлечет на вас беду.

2. Нельзя 25 марта впускать в дом чужих людей. Считается, что они могут принести несчастье в этот дом.

3. Нельзя 25 марта заниматься рукоделием и выполнять любую другую работу по дому. Это считается грехом.

4. Нельзя 25 марта надевать новую одежду. Иначе она испортится.

5. Нельзя 25 марта есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Все из-за того, что продолжается Великий пост.

Приметы 25 марта

Если в этот день тепло, то такая погода будет и на Пасху.

Если в этот день светит яркое солнце, то яровые уродят хорошо.

Если в этот день идет дождь, то летом будет много грибов.

Если в этот день гремит гроза, то в этом году будет большой урожай орехов.

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