Какие вещи нужно сжечь 27 марта: строгие запреты и приметы дня

27 марта церковь почитает память святой Матроны. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Она родилась в Фессалониках и воспитывалась в религиозной семье. Девушка с детства много молилась и ходила в церковь. Она была рабыней жены военачальника Павтеллы. Эта женщина была язычницей и принуждала Матрону, чтобы та отказалась от своей веры.
Однажды хозяйка узнала, что Матрона тайно пошла в церковь. Из-за этого она так разозлилась, что закрыла девушку в темнице. Ее жестоко избили, не давали пить и есть. Матрона так и умерла. Ее тело обнаружили другие христиане и похоронили.
Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 27 марта.
Что можно делать 27 марта
- В этот день нужно сходить в церковь, поставить свечу и помолиться. Считалось, что Матрона защитит всех добропорядочных хозяек.
- В этот день можно просить у Матроны об укреплении семьи, помощи в делах и ведении хозяйства.
- В этот день можно заниматься домашними делами - стирать, убирать, мыть посуду.
- В этот день нужно сжечь все старые вещи. Предки верили, что это поможет избавиться от всех невзгод.
Что нельзя делать 27 марта
1. Нельзя 27 марта ссориться и выяснять отношения. Иначе скандалы в вашей жизни затянутся надолго.
2. Нельзя 27 марта отказывать другим в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в затруднительном положении.
3. Нельзя 27 марта бездельничать. Предки верили, что Матрона любила работать и ценит трудолюбивых женщин.
Приметы 27 марта
- Если в этот день кричат чайки, то на следующий день будет ясная погода.
- Если в этот день стелется туман, то год будет урожайным.
- Если в этот день не поют петухи, то скоро будет похолодание и дождь.
- Если в этот день птицы летают высоко, то дождя не будет еще долго.
Что стоит учитывать читателю
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