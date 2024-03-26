Какие вещи нужно сжечь 27 марта: строгие запреты и приметы дня

Что нельзя делать 27 марта. Важные приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.

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Что нельзя делать 27 марта / фото: pixabay

27 марта церковь почитает память святой Матроны. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Она родилась в Фессалониках и воспитывалась в религиозной семье. Девушка с детства много молилась и ходила в церковь. Она была рабыней жены военачальника Павтеллы. Эта женщина была язычницей и принуждала Матрону, чтобы та отказалась от своей веры.

Однажды хозяйка узнала, что Матрона тайно пошла в церковь. Из-за этого она так разозлилась, что закрыла девушку в темнице. Ее жестоко избили, не давали пить и есть. Матрона так и умерла. Ее тело обнаружили другие христиане и похоронили.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 27 марта.

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Что можно делать 27 марта

В этот день нужно сходить в церковь, поставить свечу и помолиться. Считалось, что Матрона защитит всех добропорядочных хозяек.

В этот день можно просить у Матроны об укреплении семьи, помощи в делах и ведении хозяйства.

В этот день можно заниматься домашними делами - стирать, убирать, мыть посуду.

В этот день нужно сжечь все старые вещи. Предки верили, что это поможет избавиться от всех невзгод.

Что нельзя делать 27 марта

1. Нельзя 27 марта ссориться и выяснять отношения. Иначе скандалы в вашей жизни затянутся надолго.

2. Нельзя 27 марта отказывать другим в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в затруднительном положении.

3. Нельзя 27 марта бездельничать. Предки верили, что Матрона любила работать и ценит трудолюбивых женщин.

Приметы 27 марта

Если в этот день кричат чайки, то на следующий день будет ясная погода.

Если в этот день стелется туман, то год будет урожайным.

Если в этот день не поют петухи, то скоро будет похолодание и дождь.

Если в этот день птицы летают высоко, то дождя не будет еще долго.

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