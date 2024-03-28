Приметы 29 марта: что нельзя делать дома, чтобы не потерять здоровье

Что можно делать 29 марта. Важные приметы и запреты, которые уберегут от серьезной беды.

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Что нельзя делать 29 марта / фото: pixabay

29 марта церковь почитает память преподобного Марка Арефуссийского. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Марк поддерживал христиан, пытался бороться с ересью и язычниками. Он был епископом в Сирии в те времена, когда императором был Константин Великий. Правитель позволил святому разрушить языческие храмы и разбить идолов.

Язычники очень разозлились на него и попытались получить денежную компенсацию за разрушенные храмы. Они также требовали, чтобы Марк за свои деньги отстроил все капища. Он отказался, после чего язычники схватили епископа, долго пытали, резали его тело ножами. Святой вынес все мучения и умер через несколько лет.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 29 марта.

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Что можно делать 29 марта

В этот день нужно обнять стволы берез. Предки верили, что их энергия наполнит доброго человека и даст ему силу, а злого очистит от недобрых помыслов.

В этот день парню нужно собрать березовый сок и выпить его, а эту емкость стоит закопать. Считается, что это укрепит связи его сердца с любимой.

Что нельзя делать 29 марта

1. Нельзя 29 марта готовить много блюд. Предки верили, что тогда хозяйка останется без здоровья.

2. Нельзя 29 марта сидеть и отдыхать возле ивы. Считается, что именно возле этих деревьев собираются души покойных, чтобы встретить весну на земле.

Приметы 29 марта

Если в этот день дождь, то будет хороший урожай овса.

Если в этот день сороки вьют свои гнезда низко, то летом будут частые грозы.

Если в этот день облака двигаются в одну сторону, то скоро будет настоящая жара.

Если в этот день сильно течет сок из березы, то лето будет дождливым.

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