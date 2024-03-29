Вся семья укрепит свое здоровье: что нужно съесть 30 марта - приметы

Что нельзя делать 30 марта. Важные приметы и запреты, которые уберегут от беды.

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Что нельзя делать 30 марта / фото: pixabay

30 марта церковь почитает память преподобного Иоанна Листвичника. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он родился в благочестивой христианской семье. В возрасте 20-ти лет он решил принять монашеский постриг, ушел в пустыню, где пробыл 40 лет.

Он отказывал себе в любых плотских желаниях, пробовал пищу, которая была разрешена монахам, но даже ее ел в малых количествах. Иоанн все время проводил в молитвах. В какой-то момент он вернулся из пустыни и стал игуменом Синайской обители. Через 4 года он понял, что не хочет такой жизни и вновь решил уединиться. Он умер в 80 лет во сне.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 30 марта.

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Что можно делать 30 марта

В этот день нужно испечь печенье и раздать всем членам семьи. Предки считали, что после этого весь год будете здоровыми.

В этот день выпечку стоит оставить домовому. Так оно не будет вредить и поможет по хозяйству.

Что нельзя делать 30 марта

1. Нельзя 30 марта ходить в гости к тем, кто планирует свадьбу. Иначе это может стать причиной большой ссоры между влюбленными.

2. Нельзя 30 марта носить одежду темного цвета. Предки верили, что это навлечет беду.

3. Нельзя 30 марта брать и давать деньги взаймы. Иначе могут появиться очень серьезные финансовые трудности.

Приметы 30 марта

Если в этот день на черешне появились цветы, то уже можно начинать сажать кукурузу и свеклу.

Если в этот день гуси летят высоко, то летом будет много дождей.

Если в этот день зацвели одуванчики, то лето будет коротким.

Если в этот день дует сильные ветер и слышен гром, то весна будет холодной.

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