Кого нельзя целовать 31 марта, чтобы не было проблем: важные приметы дня

Что можно делать 31 марта. Приметы и запреты 31 марта, которые помогут излечиться от недугов.

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Что нельзя делать 31 марта / фото: pixabay

31 марта церковь почитает память святителя Григория Паламы. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Также в этот день второе воскресенье Великого поста. Святитель Григорий родился во времена, когда было турецкое нашествие. Его семья бежала в Константинополь, где Григорий получил хорошее образование. В 20 лет он удалился в Афонский монастырь Ватопед и решил жить в уединении и безмолвии. Через 30 лет ему пришлось нарушить свои принципы из-за спора с монахом Варлаамом, который объявил исихазм ересью. Григорий победил в дискуссии. Его возвели в сан архиепископа Солунского.

Также в этот день празднуют Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. В этот день вспоминают всех святых, связанных с Киево-Печерской лаврой.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 31 марта.

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Что можно делать 31 марта

В этот день нужно сжечь одну ненужную вещь. Считалось, что это убережет дом от опасности.

В этот день нужно умыться перед восходом солнца. Предки верили, что это защитит от болезней.

В этот день нужно молиться. У святых стоит попросить об излечении недугов и обретении душевного спокойствия.

Что нельзя делать 31 марта

1. Нельзя 31 марта супругам спать отдельно. Предки верили, что это может привести к разводу.

2. Нельзя 31 марта целовать ребенка, который является самым молодым в семье. Запрет не касается только его матери.

3. Нельзя 31 марта оставлять в доме грязную посуду. Если нарушить запрет, то в дом может ворваться нечисть.

Приметы 31 марта

Если в этот день утром идет дождь, то лето будет мокрым.

Если в этот день солнечная погода, то скоро будет потепление.

Если в этот день безветренная погода, то будет дождь.

Если в этот день молния, но грома нет, то лето будет засушливым.

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