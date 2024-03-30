Кого нельзя целовать 31 марта, чтобы не было проблем: важные приметы дня

31 марта церковь почитает память святителя Григория Паламы. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Также в этот день второе воскресенье Великого поста. Святитель Григорий родился во времена, когда было турецкое нашествие. Его семья бежала в Константинополь, где Григорий получил хорошее образование. В 20 лет он удалился в Афонский монастырь Ватопед и решил жить в уединении и безмолвии. Через 30 лет ему пришлось нарушить свои принципы из-за спора с монахом Варлаамом, который объявил исихазм ересью. Григорий победил в дискуссии. Его возвели в сан архиепископа Солунского.
Также в этот день празднуют Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. В этот день вспоминают всех святых, связанных с Киево-Печерской лаврой.
Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 31 марта.
Что можно делать 31 марта
- В этот день нужно сжечь одну ненужную вещь. Считалось, что это убережет дом от опасности.
- В этот день нужно умыться перед восходом солнца. Предки верили, что это защитит от болезней.
- В этот день нужно молиться. У святых стоит попросить об излечении недугов и обретении душевного спокойствия.
Что нельзя делать 31 марта
1. Нельзя 31 марта супругам спать отдельно. Предки верили, что это может привести к разводу.
2. Нельзя 31 марта целовать ребенка, который является самым молодым в семье. Запрет не касается только его матери.
3. Нельзя 31 марта оставлять в доме грязную посуду. Если нарушить запрет, то в дом может ворваться нечисть.
Приметы 31 марта
- Если в этот день утром идет дождь, то лето будет мокрым.
- Если в этот день солнечная погода, то скоро будет потепление.
- Если в этот день безветренная погода, то будет дождь.
- Если в этот день молния, но грома нет, то лето будет засушливым.
Что стоит учитывать читателю
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