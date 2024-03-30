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Кого нельзя целовать 31 марта, чтобы не было проблем: важные приметы дня

Ангелина Подвысоцкая
30 марта 2024, 17:15
Что можно делать 31 марта. Приметы и запреты 31 марта, которые помогут излечиться от недугов.
приметы, погода
Что нельзя делать 31 марта / фото: pixabay

31 марта церковь почитает память святителя Григория Паламы. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Также в этот день второе воскресенье Великого поста. Святитель Григорий родился во времена, когда было турецкое нашествие. Его семья бежала в Константинополь, где Григорий получил хорошее образование. В 20 лет он удалился в Афонский монастырь Ватопед и решил жить в уединении и безмолвии. Через 30 лет ему пришлось нарушить свои принципы из-за спора с монахом Варлаамом, который объявил исихазм ересью. Григорий победил в дискуссии. Его возвели в сан архиепископа Солунского.

Также в этот день празднуют Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. В этот день вспоминают всех святых, связанных с Киево-Печерской лаврой.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 31 марта.

видео дня

Что можно делать 31 марта

  • В этот день нужно сжечь одну ненужную вещь. Считалось, что это убережет дом от опасности.
  • В этот день нужно умыться перед восходом солнца. Предки верили, что это защитит от болезней.
  • В этот день нужно молиться. У святых стоит попросить об излечении недугов и обретении душевного спокойствия.

Что нельзя делать 31 марта

1. Нельзя 31 марта супругам спать отдельно. Предки верили, что это может привести к разводу.

2. Нельзя 31 марта целовать ребенка, который является самым молодым в семье. Запрет не касается только его матери.

3. Нельзя 31 марта оставлять в доме грязную посуду. Если нарушить запрет, то в дом может ворваться нечисть.

Приметы 31 марта

  • Если в этот день утром идет дождь, то лето будет мокрым.
  • Если в этот день солнечная погода, то скоро будет потепление.
  • Если в этот день безветренная погода, то будет дождь.
  • Если в этот день молния, но грома нет, то лето будет засушливым.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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