Почему 2 апреля обязательно нужно заменить постель: приметы дня

Что нельзя делать 2 апреля. Важные приметы и запреты, которые уберегут от беды.

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Что нельзя делать 2 апреля / фото: pixabay

2 апреля церковь почитает память преподобного Тита Чудотворца. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он с юных лет решил посвятить свою жизнь служению Господу. Он жил и работал в Студийском монастыре, постился, вел благочестивую жизнь и много молился.

Позже он стал пресвитером. Преподобный выступал за почитание лика святых во времена иконоборчества. Он получил от Бога дар чудотворения. Тит исцелял больных, восстанавливал здоровье и волю отчаявшимся.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 2 апреля.

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Что можно делать 2 апреля

В этот день нужно сделать как можно больше добрых дел. Считается, что они вернутся к человеку сторицей. Однако хвастаться ими нельзя.

В этот день нужно поменять постельное белье. Предки верили, что это сменит неудачи на успех.

Этот день считается удачным для торговли. Предки верили, что чем больше прибыли получишь, тем богаче будешь в течение года.

Что нельзя делать 2 апреля

1. Нельзя 2 апреля веселиться. Считается, что это обернется бедой в семье.

2. Нельзя 2 апреля ссориться. Предки верили, что это приведет к расставанию с близким человеком.

Приметы 2 апреля

Если в этот день громко воркуют голуби, то будет тепло.

Если в этот день вороны высоко играют в небе, то будет солнечная и ясная погода.

Если в этот день дождь, то лето будет жарким.

Если в этот день каркает ворога, то будет беда.

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