Придет здоровье и молодость: какой водой нельзя умываться 3 апреля - приметы

3 апреля церковь почитает память преподобного Никиты Исповедника. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он родился в Кесарии и рано остался сиротой. Его мама умерла, когда он был еще маленький, а отец с горе подался в монахи. Воспитанием Никиты занималась бабушка. Она внушала ему страх перед Богом и наставляла жить по заповедям. Никита поступил на службу в монастырь, где уже через несколько лет стал настоятелем.
Преподобный Никита славился своей праведной жизнью и даром чудотворения. Он вылечил глухонемого юношу, вернул разум к сумасшедшему и исцелил двух бесноватых женщин. Император Лев Армянин начал волну иконоборчества и он бросил в тюрьму Никиту вместе с другими игуменами из-за того, что они боролись за почитание икон. Никита пережил все пытки, а позже смог сбежать из плена и спас трех человек с затонувшего корабля.
Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 3 апреля.
Что можно делать 3 апреля
- В этот день нужно вылить в водоем немного масла. Так стоит сделать рыбакам и попросить Бога удачи в ловле рыбы.
- В этот день нужно прочитать "Отче наш" еще до восхода солнца. Это убережет от разных несчастий в течение всего дня.
- В этот день нужно умыться настоявшейся водой. Предки верили, что это подарит молодость и здоровье.
Что нельзя делать 3 апреля
1. Нельзя 3 апреля давать и брать деньги взаймы. Считается, что из-за этого вы сами можете оказаться в затруднительном финансовом положении.
2. Нельзя 3 апреля умываться проточной водой. Предки верили, что тогда удача отвернется от человека.
3. Нельзя 3 апреля оставлять немытую посуду на ночь. Считается, что грязь может притянуть неприятности.
Приметы 3 апреля
- Если в этот день гремит гром, то плохая погода затянется.
- Если в этот день похрапывают кони, то будет непогода.
- Если в этот день дождь, то вся весна будет пасмурной.
- Если в этот день закрылись цветы мать-и-мачехи, то скоро придет резкое похолодание.
Что стоит учитывать читателю
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