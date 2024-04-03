Какой хлеб нельзя есть 4 апреля, чтобы не было безденежья: приметы

4 апреля церковь почитает память преподобного Иосифа Песнописца. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он родился в благочестивой христианской семье. Он с раннего детства интересовался духовной жизнью. В 17 лет он решил поступить в монастырь, где проводил дни в посте и молитве. Позже его сделали пресвитером.
Иосиф был выдающимся церковным деятелем и композитором церковных гимнов. Церковные поэзии, написанные Иосифом, использовались в православном богослужении. В период гонений за христианами он ходил по городам и селам, проповедовал веру в Христа. За это его схватили и отправили на остров Крит. Там он встретился со святителем Николаем. После возвращения в Константинополь Иосиф основал монастырь.
Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 4 апреля.
Что можно делать 4 апреля
- В этот день стоит молиться. У святых нужно просить об укреплении здоровья и веры.
- В этот день нужно обратить внимание на сон, который приснился в ночь на 4 апреля. Считается, что он обязательно сбудется в течение 12 дней, но его нельзя никому рассказывать.
Что нельзя делать 4 апреля
1. Нельзя 4 апреля начинать новые дела. Считается, что они не будут удачными.
2. Нельзя 4 апреля обижать птиц и животных. Предки верили, что подобное может привести к одиночеству на весь год.
3. Нельзя 4 апреля заниматься рыбалкой. Считается, что это принесет бедность.
4. Нельзя 4 апреля есть черных хлеб. Предки верили, что это приведет к финансовым трудностям.
Приметы 4 апреля
- Если в этот день кони закидывают головы, то скоро придет непогода.
- Если в этот день дует северный ветер, то будет дождливая погода.
- Если в этот день поют сверчки, то будет теплая погода.
- Если в этот день темные облака медленно двигаются, то будет затяжной дождь.
Что стоит учитывать читателю
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