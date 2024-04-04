Что нужно сделать 5 апреля, чтобы очистить дом от бед: приметы дня

Что нельзя делать 5 апреля.Важные приметы и запреты, которые уберегут от серьезных неприятностей.

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Что нельзя делать 5 апреля / фото: pixabay

5 апреля церковь почитает память мучеников Феодула и Агафопода. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Они были христианскими святыми во время правления императоров Диоклетиана и Максимиана. Старик Агафопод был дьяконом, а молодой Феодул - чтецом. У Феодула было кольцо с изображением креста, который помогал исцелять болезни. Это кольцо он получил чудесным способом. Как-то во сне он увидел мужчину в светлой одежде, который дал ему какой-то предмет. Проснувшись, он увидел у себя это кольцо и понял, что

Как-то во время гонений на христиан язычники схватили Агафопода и Феодула. Они бросили их в море. Святые приняли мученическую смерть.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 5 апреля.

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Что можно делать 5 апреля

В этот день нужно оставить окна открытыми. В дом стоит впустить теплый воздух.

В этот день нужно прочитать молитвы в открытое окно. Считается, что это очистит жилье от нечисти.

В этот день нужно протереть окна, чтобы они сверкали на солнце. Предки верили, что это притянет счастье.

Что нельзя делать 5 апреля

1. Нельзя 5 апреля выбрасывать любой мусор на улицу через окно. Предки верили, что это притянет неприятности.

2. Нельзя 5 апреля идти против ветра. Считается, что он может "надуть" беды.

3. Нельзя 5 апреля выпускать кошку на улицу. Иначе в дом могут прийти грабители.

Приметы 5 приметы

Если в этот день услышали пение глухарей, то дни будут солнечные.

Если в этот день еще не прилетели ласточки, то погода будет холодной.

Если в этот день идет сильный дождь, то летом будет много грибов.

Если в этот день в поле хорошо слышно звуки, то будет дождь.

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