Что нужно сделать 5 апреля, чтобы очистить дом от бед: приметы дня

5 апреля церковь почитает память мучеников Феодула и Агафопода. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Они были христианскими святыми во время правления императоров Диоклетиана и Максимиана. Старик Агафопод был дьяконом, а молодой Феодул - чтецом. У Феодула было кольцо с изображением креста, который помогал исцелять болезни. Это кольцо он получил чудесным способом. Как-то во сне он увидел мужчину в светлой одежде, который дал ему какой-то предмет. Проснувшись, он увидел у себя это кольцо и понял, что
Как-то во время гонений на христиан язычники схватили Агафопода и Феодула. Они бросили их в море. Святые приняли мученическую смерть.
Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 5 апреля.
Что можно делать 5 апреля
- В этот день нужно оставить окна открытыми. В дом стоит впустить теплый воздух.
- В этот день нужно прочитать молитвы в открытое окно. Считается, что это очистит жилье от нечисти.
- В этот день нужно протереть окна, чтобы они сверкали на солнце. Предки верили, что это притянет счастье.
Что нельзя делать 5 апреля
1. Нельзя 5 апреля выбрасывать любой мусор на улицу через окно. Предки верили, что это притянет неприятности.
2. Нельзя 5 апреля идти против ветра. Считается, что он может "надуть" беды.
3. Нельзя 5 апреля выпускать кошку на улицу. Иначе в дом могут прийти грабители.
Приметы 5 приметы
- Если в этот день услышали пение глухарей, то дни будут солнечные.
- Если в этот день еще не прилетели ласточки, то погода будет холодной.
- Если в этот день идет сильный дождь, то летом будет много грибов.
- Если в этот день в поле хорошо слышно звуки, то будет дождь.
Что стоит учитывать читателю
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