Будет нищета и бедность: что нельзя резать 7 апреля - приметы

7 апреля церковь почитает память преподобного Георгия Исповедника и митрополита Митиленского. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Георгий исповедовал чествование икон во времена правления императора Льва Исаврянина, который проводил политику иконоборчества. Георгий вел чистую и целомудренную жизнь, он всегда помогал нуждающимся. Он был выдающимся защитником иконопоклонения. За это митрополит и подвергся гонениям за свою веру и был изгнан в Херсонес, там он и умер.
Стоит отметить, что преподобный Георгий Исповедник является покровителем монастырей, митрополитов, иконописцев и художников. Его духовное служение помогло многим людям обрести покой и гармонию.
Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 7 апреля.
Что можно делать 7 апреля
- В этот день нужно женщинам сходить к реке. Предки верили, что если женщина подружится с русалкой, то в ее семье не будет утопленников.
- В этот день нужно отложить деньги на черный день. Считается, что это принесет семейное благополучие.
- В этот день нужно провести уборку. Предки верили, что она очистит дом от негатива, а семья будет жить в понимании и любви.
Что нельзя делать 7 апреля
1. Нельзя 7 апреля нарезать новую буханку после заката. Предки верили, что тогда в семью придет нищета и бедность.
2. Нельзя 7 апреля выглядывать из открытого окна. Считается, что так к вам может прилипнуть нечистая сила.
Приметы 7 апреля
- Если в этот день солнечно, то в сентябре будет тепло.
- Если в этот день гром без дождя, то вечером испортится погода.
- Если в этот день птицы клюют хлеб, то будут заморозки.
- Если в этот день дождь, то будет хороший урожай ягод калины.
Что стоит учитывать читателю
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