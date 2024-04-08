Весь год будет счастливым: что нужно сделать 9 апреля - приметы

Что нельзя делать 9 апреля. Важные приметы и запреты, которые уберегут от беды.

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Что нельзя делать 9 апреля / фото: pixabay

9 апреля церковь почитает память мученика Евпсихия. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он родился в Кесарии Кападокийский в зажиточной семье и происходил из честного патрицианского рода. Свою молодость он провел в христианском целомудрии. Он был умным и сражался с язычниками. Евпсихий разрушал идолов и храмы язычников.

Святой жил во времена правления императора Юлиана, который ненавидел христиан. Он обозлился на весь город и наложил большую дань на его жителей. Самого Евпсихия арестовали и подвергли мучениям. Он стойко выдержал все мучения, после чего его казнили мечом. В этот момент произошло чудо - из его ран вместо крови вытекло молоко с водой. Позже над его гробом построили храм.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 9 апреля.

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Что можно делать 9 апреля

В этот день нужно выпить стакан чистой воды. Предки верили, что это принесет счастье и радость на целый год.

В этот день нужно принимать лишь обдуманные решения. Как говорится в поговорке: "7 раз отмерь - 1 отрежь".

Что нельзя делать 9 апреля

1. Нельзя 9 апреля стричь волосы. Предки верили, что это притянет неприятности в жизнь человека.

2. Нельзя 9 апреля проливать воду. Если нарушить запрет, то может прийти беда.

3. Нельзя 9 апреля сплетничать и скандалить. Иначе в вашей жизни будут одни скандалы.

Приметы 9 апреля

Если в этот день ясное небо, то погода будет хорошей.

Если в этот день цветут одуванчики, то дни будут теплыми.

Если в этот день идет дождь и появляются пузырики, то этот дождь затянется.

Если в этот день еще не установилась погода, то летом будет засуха.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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