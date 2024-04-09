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Что нельзя делать 10 апреля, чтобы не пришлось плакать: приметы

Ангелина Подвысоцкая
9 апреля 2024, 16:25
Что можно делать 10 апреля. Важные приметы и запреты, которые уберегут от "подрыва" здоровья.
приметы, погода
Что нельзя делать 10 апреля / фото: pixabay

10 апреля церковь почитает память мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помпия, Зинона, Александра, Феодора и 33 других. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Эти люди были военными, которые отказались отдать честь идолам во время правления императора, устроившего гонения за христианами.

В какой-то момент верующих схватили и привели к месту пыток. Многие увидели орудия и отреклись от своей веры. Но мученики, которые были упомянуты выше, отказались склонять головы. Они совершили крестное знамение и дунули на капище, в результате чего идолы упали и рассыпались в прах.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 10 апреля.

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Что можно делать 10 апреля

  • В этот день нужно обратить внимание на сон. Если вам приснился умерший родственник, то значит, что у вас будет крепкое здоровье.
  • В этот день нужно бодрствовать до самого утра. Предки верили, что это поможет выйти "сухим" из любой ситуации.

Что нельзя делать 10 апреля

1. Нельзя 10 апреля устраивать вечеринки и застолья. Предки верили, что если нарушить запрет, то потом будете лить горькие слезы.

2. Нельзя 10 апреля делать предложение руки и сердца. Считается, что такой брак не будет долговечным.

Приметы 10 апреля

  • Если в этот день туман, а солнца не видно, то будет дождь.
  • Если в этот день ясное небо, то будет большой урожай.
  • Если в этот день появились молодые паучки, то пришло тепло.
  • Если в этот день видно туман во время восхода солнца, то летом хорошо уродят фрукты и ягоды.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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