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Приметы 12 апреля: что нельзя делать, чтобы не навлечь серьезную беду

Ангелина Подвысоцкая
11 апреля 2024, 18:17
Что можно делать 12 апреля. Важные приметы и запреты, которые уберегут от проблем и сохранят красоту.
приметы, погода
Что нельзя делать 12 апреля / фото: pixabay

12 апреля церковь почитает память Василия Исповедника, епископа Парийского. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он известный своей преданностью православной вере, вел благочестивую жизнь. Василия поставили на кафедру епископа, он распоряжался мудро своей властью. Он выступал против иконоборческой ереси и отказался подписывать постановление об уничтожении икон, которое приняли на Соборе 754 года.

Василий пытался запретить еретикам входить в его епархию, но за это его строго наказали. Он перетерпел много гонений и умер, оставив после себя пасторскую любовь и самоотверженность.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 12 апреля.

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Что можно делать 12 апреля

  • В этот день нужно написать на бумажке имя любимого, бросить в костер и трижды окреститься. Предки верили, что этот обряд поможет вернуть любимого и укрепить любовные связи с ним.
  • В этот день нужно умыться проточной водой. Считалось, что девушки так смогут уберечь свою красоту.

Что нельзя делать 12 апреля

1. Нельзя 12 апреля ссориться и ругаться. Считается, что это принесет только неприятности.

2. Нельзя 12 апреля заниматься уборкой. Предки верили, что это потревожит домового, который потом будет мстить.

3. Нельзя 12 апреля заниматься рукоделием. Если нарушить запрет, то в жизнь может прийти беда.

Приметы 12 апреля

  • Если в этот день теплая и сухая погода, то летом будет большой урожай фруктов.
  • Если в этот день дует сильный ветер, то лето будет ветреным.
  • Если в этот день ударил мороз, то будет большой урожай пшеницы.
  • Если в этот день холодно, но утро солнечное, то лето будет засушливым.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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