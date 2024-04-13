Что нужно сделать 13 апреля, чтобы быть всегда здоровым: важные приметы дня

13 апреля церковь почитает память священномученика Артемона. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он родился в Леодокии Сирийской. Он вел благочестивую жизнь и служил Богу. Позже он стал священнослужителем, отказавшимся от запрета выполнять христианские обряды и отказываться от веры в Христа.
В те времена правил Диоклетиан, приказавший арестовать Артемона. Его арестовали и подвергли жестким мучениям. В конечном итоге он умер мученической смертью.
Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 13 апреля.
Что можно делать 13 апреля
- В этот день нужно собрать лечебные цветы, листья и корни. Считается, что они могут спасти от анемии, кровотечения и даже туберкулеза.
- В этот день нужно умыться святой водой. Предки верили, что она защитит от любых болезней.
Что нельзя делать 13 апреля
1. Нельзя 13 апреля мужчинам ссориться с женщинами. Предки верили, что их могут серьезно наказать в случае нарушения запрета.
2. Нельзя 13 апреля плохо думать об усопшем. Считается, что он может серьезно разгневаться.
Приметы 13 апреля
- Если в этот день вороны сидят на верхушках деревьев, то в мае будет тепло.
- Если в этот день кукушка поет громко, то скоро придет потепление.
- Если в этот день распустились почки на дубе, то лето придет рано.
- Если в этот день расквакались лягушки, то можно начинать сеять овес.
Что стоит учитывать читателю
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