Что нужно сделать 13 апреля, чтобы быть всегда здоровым: важные приметы дня

Что нельзя делать 13 апреля, Приметы и запреты, которые уберегут вас от страшного гнева.

https://glavred.info/primety/chto-nuzhno-sdelat-13-aprelya-chtoby-byt-vsegda-zdorovym-vazhnye-primety-dnya-10557485.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 13 апреля / фото: pixabay

13 апреля церковь почитает память священномученика Артемона. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он родился в Леодокии Сирийской. Он вел благочестивую жизнь и служил Богу. Позже он стал священнослужителем, отказавшимся от запрета выполнять христианские обряды и отказываться от веры в Христа.

В те времена правил Диоклетиан, приказавший арестовать Артемона. Его арестовали и подвергли жестким мучениям. В конечном итоге он умер мученической смертью.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 13 апреля.

видео дня

Что можно делать 13 апреля

В этот день нужно собрать лечебные цветы, листья и корни. Считается, что они могут спасти от анемии, кровотечения и даже туберкулеза.

В этот день нужно умыться святой водой. Предки верили, что она защитит от любых болезней.

Что нельзя делать 13 апреля

1. Нельзя 13 апреля мужчинам ссориться с женщинами. Предки верили, что их могут серьезно наказать в случае нарушения запрета.

2. Нельзя 13 апреля плохо думать об усопшем. Считается, что он может серьезно разгневаться.

Приметы 13 апреля

Если в этот день вороны сидят на верхушках деревьев, то в мае будет тепло.

Если в этот день кукушка поет громко, то скоро придет потепление.

Если в этот день распустились почки на дубе, то лето придет рано.

Если в этот день расквакались лягушки, то можно начинать сеять овес.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред