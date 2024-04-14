Что нужно сделать 14 апреля, чтобы год был успешным: приметы дня

Что нельзя делать 14 апреля. Приметы и запреты, которые подарят семейное счастье.

https://glavred.info/primety/chto-nuzhno-sdelat-14-aprelya-chtoby-god-byl-uspeshnym-primety-dnya-10557644.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 25 марта / фото: pixabay

14 апреля церковь почитает память папы Римского Мартина Исповедника. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он родился в семье священника и в юном возрасте покинул дом. Он был выдающимся духовным лидером, который отличался своей боротьбой против монофелитизма и защитой Православия.

В свое время Мартин был избран на пост Папы Римского. Правитель был недоволен правлением Мартина и решил его казнить.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 14 апреля.

видео дня

Что можно делать 14 апреля

В этот день нужно рассказать о своих чувствах. С этого дня начинается период подготовки к свадьбам.

В этот день нужно обратить внимание на то, какая птица пролетит. Если удалось увидеть одинокого журавля, то будет успех в любых делах.

Что можно делать 14 апреля

1. Нельзя 14 апреля оскорблять животных и птиц. Предки верили, что если нарушить запрет, то он принесет неприятности

2. Нельзя 14 апреля стирать вещи мужа и жены. Если нарушить запрет, то очень долго будет длиться период скандалов.

3. Нельзя 14 апреля ссориться и скандалить с близкими людьми. Считается, что тогда конфликт может затянуться надолго.

Приметы 14 апреля

Если в этот день вороны громко каркают, то будет потепление.

Если в этот лень дроны сели близко к земле, то будет тепло.

Если в этот день распустился дуб, то дни будут погожие.

Если в этот день на небе много звезд, то будет большой урожай.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред