УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Что нужно сделать 14 апреля, чтобы год был успешным: приметы дня

Ангелина Подвысоцкая
14 апреля 2024, 02:08
Что нельзя делать 14 апреля. Приметы и запреты, которые подарят семейное счастье.
погода, приметы
Что нельзя делать 25 марта / фото: pixabay

14 апреля церковь почитает память папы Римского Мартина Исповедника. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он родился в семье священника и в юном возрасте покинул дом. Он был выдающимся духовным лидером, который отличался своей боротьбой против монофелитизма и защитой Православия.

В свое время Мартин был избран на пост Папы Римского. Правитель был недоволен правлением Мартина и решил его казнить.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 14 апреля.

видео дня

Что можно делать 14 апреля

  • В этот день нужно рассказать о своих чувствах. С этого дня начинается период подготовки к свадьбам.
  • В этот день нужно обратить внимание на то, какая птица пролетит. Если удалось увидеть одинокого журавля, то будет успех в любых делах.

Что можно делать 14 апреля

1. Нельзя 14 апреля оскорблять животных и птиц. Предки верили, что если нарушить запрет, то он принесет неприятности

2. Нельзя 14 апреля стирать вещи мужа и жены. Если нарушить запрет, то очень долго будет длиться период скандалов.

3. Нельзя 14 апреля ссориться и скандалить с близкими людьми. Считается, что тогда конфликт может затянуться надолго.

Приметы 14 апреля

  • Если в этот день вороны громко каркают, то будет потепление.
  • Если в этот лень дроны сели близко к земле, то будет тепло.
  • Если в этот день распустился дуб, то дни будут погожие.
  • Если в этот день на небе много звезд, то будет большой урожай.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Реклама

Главное за день

Иран атаковал Израиль более сотней дронов и ракет: детали войны на Ближнем Востоке

Иран атаковал Израиль более сотней дронов и ракет: детали войны на Ближнем Востоке

01:35 Мир
"Все зависит от того, кто раньше соберет силы": генерал дал прогноз по ситуации на фронте

"Все зависит от того, кто раньше соберет силы": генерал дал прогноз по ситуации на фронте

01:35 Украина
"Бавовна" в Луганске: ВСУ нанесли мощный удар по командному пункту оккупантов

"Бавовна" в Луганске: ВСУ нанесли мощный удар по командному пункту оккупантов

00:32 Украина
Все главные новости

Популярное

Этого от Украины не ожидал никто 20977

Этого от Украины не ожидал никто

Не так однозначно: вот что на самом деле означает слово Wi-Fi - знали единицы 11528

Не так однозначно: вот что на самом деле означает слово "Wi-Fi" - знали единицы

Шольц заявил о переговорах с Путиным: надо вывести войска 3719

Шольц заявил о переговорах с Путиным: надо вывести войска

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ 2950

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ

Последние новости

02:08

Что нужно сделать 14 апреля, чтобы год был успешным: приметы дня

02:05

РФ может собрать 300-тысячный "кулак": раскрыт сценарий штурма Харькова

01:35

Иран атаковал Израиль более сотней дронов и ракет: детали войны на Ближнем ВостокеВидео

01:35

"Все зависит от того, кто раньше соберет силы": генерал дал прогноз по ситуации на фронте

00:35

Чем не вдова: Кабаева обнадежила траурным луком и черной лентой

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

00:32

"Бавовна" в Луганске: ВСУ нанесли мощный удар по командному пункту оккупантов

00:08

Стало известно, почему Руслана Писанка скрывала онкологическое заболевание

13 апреля, суббота
23:45

4 области могут вообще остаться без света: эксперт назвал жуткий сценарий

23:28

"Наступать будет очень тяжело": эксперт назвал направление главного удара РФ

Реклама
22:20

Ограниченно годных отправят на повторные ВЛК: в Минобороны назвали месяц "явки"

21:47

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину скоро накроет новая магнитная буря

20:49

Украина может проиграть в войне в этом году: британский генерал раскрыл план РФ - ВВС

20:33

Дом разрушен до основания: россияне сбросили бомбу на 5-этажку в Очеретино

19:28

Смерть утопии о "прекрасной России будущего"мнение

19:27

Можно сэкономить: в Украине стремительно снижается цена на популярный продукт

19:08

Грозовые дожди и мощный ветер: в каких областях будет +8 градусов

18:41

Оцифрованы миллионы запросов: в Минобороны заявили о новом этапе мобилизации

18:27

Как ВСУ борются со снарядным голодом: заместитель Сырского назвал преимущество Украины

17:51

ВСУ "покрошили" сотни штурмовиков РФ: у врага крупные потери на востоке

17:46

Украина может получить огромный транш помощи, речь о миллиардах - еврокомиссар

Реклама
17:28

РФ бросает в бой "спецов": в ВСУ сказали, накапливают ли силы россияне возле Крынок

16:53

ЗРК Patriot вместе с ракетами: Берлин передаст Киеву еще одну батарею ПВО

16:44

Молодуха Петросяна впервые показала дочь и назвала необычное имя

16:17

Когда будет готов законопроект о демобилизации военных: ответ Миноброны

15:52

"Чудо-оружие" для Украины: в ВСУ намекнули, что переломит ситуацию на поле боя

15:38

РФ пойдет в новое наступление летом сразу на 4 направлениях - FT

15:12

В саду будет настоящий ковер из цветов: топ-5 многолетников для пышной клумбы

15:12

Сестра Ефросининой показала взрослую дочь от сына Ющенко

14:56

Шольц заявил о переговорах с Путиным: надо вывести войска

14:46

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ

14:19

Неожиданная смерть: стала известна причина трагедии семьи Кардашьян

14:17

У Украины есть 2 проблемы, которые дают преимущество для РФ: в ОП сделали важное заявление

13:49

Россияне придумали "чудо-РЭБ", чтобы защитить НПЗ от атаки дронов - Defense Express

13:43

Как избавиться от высокой влажности в квартире: 5 основных правил, чтобы устранить проблему

13:42

РФ бьет по Украине с новой тактикой: у Зеленского назвали цели ударов врага

13:32

Рахат-лукум: из чего делают экзотическое лакомство и кому его нельзя есть

13:12

Трудности взросления в однополой семье: рецензия на фильм "Я и Феликс"

12:36

Я - готов: украинский телеведущий в эфире заявил, что идет на фронтВидео

12:36

Мощные взрывы, пожар и огромный столб дыма: в Луганске "прилеты" по оккупантамВидео

12:34

Ошибка с шампунем: парикмахер рассказала, почему необходимо дважды мыть голову

Реклама
12:30

Кусты будут ломиться от плодов: как "обмануть" баклажан и создать ему индийский климат

11:45

Штурмовики РФ заходят с севера: враг прорвался в Богдановку – Минобороны

11:40

"Не как подарок": Трамп поддержал одобрение помощи Украине, но с одним условием

11:39

"Новая массированная атака по Украине": аналитики раскрыли план Путина

10:34

"Обстановка на фронте существенно обострилась": Сырский сообщил о важных решениях

10:18

Многие допускают ошибку: когда солить гречку при варке

09:59

На главу Херсонской ОГА Прокудина готовили покушение: в СБУ раскрыли все детали

09:33

"Апрель и май будут решающими": генерал предупредил о тяжелом периоде для Украины

09:21

Гороскоп на сегодня 14 апреля: Близнецам - тревожный сон, Весам - трудные времена

09:00

Для Украины возможны три варианта завершения войны, Запад тестирует реакцию РФ - Андрусив

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинке
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять