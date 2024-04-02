Церковный праздник 3 апреля: что запрещено делать в день иконы Божьей Матери

Главред расскажет, какой религиозный праздник 3 апреля и что нельзя делать в этот святой день.

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Какой церковный праздник завтра / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

3 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобного Никиты Исповедника и иконы Божьей Матери "Неувядаемый Цвет".

Какой праздник 3 апреля

В Украине и мире 3 апреля отмечают такие праздники:

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Церковный праздник 3 апреля

По новому церковному календарю, 3 апреля в Украине отмечают день преподобного Никиты Исповедника и иконы Божьей Матери "Неувядаемый Цвет".

Известно, что святой Никита родился в Кесарии Вифинийской, теперь Турция, в благочестивой семье. Его мать умерла на восьмой день после родов, а его отец Филарет, принял монашеский постриг. Поэтому ребенок остался на попечении бабушки, которая воспитала его в христианском духе. С детства Никита прислуживал в церкви, а с благословения местного старца направился в Мидикийский монастырь.

Через семь лет добродетельной жизни в монастыре, славившемся строгим уставом, Никиту рукоположили в пресвитера. С именем этого проповедника связан сложный период борьбы православных христиан с ересью иконоборчества. 3 марта украинцы почитают святого Никиту прежде всего за стойкость духа и умение вести свою паству к спасению, а также за защиту православия.

Иконы Божьей Матери "Неувядаемый Цвет"

Икона Божией Матери "Неувядаемый Цвет" - один из самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы. Она была написана на Афоне, примерно в XVI-XVII веке. Известно, что оригинал иконы находится в северной Греции в монастыре Преображения, написанный на стене. Перед образом Богородицы на иконе "Неувядаемый Цвет" молятся прежде всего за счастливое замужество, семейное благополучие, здоровье детей, чтобы сохранить себя в чистоте и праведности.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 3 апреля

В этот день нельзя работать, зато лучше посвятить свободное время для молитвы и общения с близкими.

Не стоит ссориться с родными и сквернословить.

Ни в коем случае не стоит оставлять двери в доме открытыми.

Именины 3 апреля

3 апреля День Ангела отмечают владельцы таких имен как Мартин, Никита, Феодосия.

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