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Церковный праздник 2 апреля: что запрещено делать в день святого чудотворца Тита

Юлия Закрепа
1 апреля 2024, 11:43
Главред расскажет, какой религиозный праздник 2 апреля и что нельзя делать в этот святой день.
Церковный праздник 2 апреля: что запрещено делать в день святого чудотворца Тита
Какой завтра церковный праздник / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, uapc.te

2 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобного Тита, чудотворца.

Какой праздник 2 апреля

В Украине и мире 2 апреля отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный День распространения знаний об аутизме
  • Международный день детской книги

Церковный праздник 2 апреля

По новому церковному календарю, 1 апреля в Украине отмечают день преподобного Тита, чудотворца. По преданию известно, что святой был выдающимся представителем христианской церкви, который заслужил уважение и любовь верующих своей добродетельной жизнью и чудотворными поступками. Он родился в Студийском монастыре возле Константинополя в IX веке и с детства обожал духовное развитие и придерживался постоянных постов.

Также преподобный Тит известен своими чудотворными поступками, которые Бог наделил его за добродетельную жизнь. Он исцелял больных и восстанавливал здоровье и волю людей, которые отчаялись. Во время иконоборчества, что в VIII и IX веках, он мужественно отстаивал православное почитание икон и отказался выполнять приказы императора, который пытался уничтожить христианские святыни.

Молитва к преподобному Титу Чудотворцу

"О, святой Тите Чудотворче, моли Бога о нас, чтобы он наделил нас благодатью и милостью, которой он наделил тебя, и чтобы мы тоже обрели твой духовный свет. Моли Бога, чтобы он дал нам силу быть верными и собрать наши сердца на земле и навсегда сохранить их в небе. Аминь".

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 2 апреля

  • В этот день не нужно слишком веселиться и развлекаться. В народе считают, что такое веселье может закончиться бедой в семье.
  • Необходимо избегать ссор 2 апреля. Любая ссора в этот день может привести к расставанию.

Именины 2 апреля

2 апреля День Ангела отмечают владельцы таких имен как Георгий, Григорий, Ефим.

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