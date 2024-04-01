Украину накрывает пыль из Сахары: синоптики предупредили об опасности

Синоптики призвали украинцев закрывать окна и предупредили о вредности пыли.

https://glavred.info/ukraine/ukrajinu-nakrivaye-pilova-burya-iz-sahari-sinoptiki-poperedili-pro-nebezpeku-10554488.html Ссылка скопирована

Украину накрывает пылевая буря / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: facebook/UkrHMC

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в Украину пришла пыль из Сахары. Эта пыль может быть очень вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.

Как отмечают синоптики Укргидрометцентра, пыль принесла теплая волна из западного Средиземноморья, из-за которой на территории страны в последние дни наблюдалась аномально теплая погода.

"Жители западного региона могли наблюдать это еще вчера, а сегодня она распространится на большинство областей Украины. Небо будет тусклым", - говорится в сообщении. видео дня

Украинцев призвали закрывать окна и предупредили о вреде пыли для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что для пылевой бури скорость ветра должна быть выше 12 м/с, а продолжаться это должно 3 часа и больше.

"Синоптики Украинского гидрометцентра не ожидают усиления скорости ветра, а значит, и бури на этот раз не будет. Пожалуйста, не путайте легкое ухудшение видимости из-за пыли с опасным явлением", - пояснили в учреждении.

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Напомним, что синоптики сообщили, что в первый день апреля Украину накроет летняя жара. По данным синоптика Наталки Диденко, небольшой дождь ожидается только в Сумской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Астролог назвала даты самых опасных дней в апреле. Ангелина Вакулина рассказала, что с 5 апреля по 15 апреля будут сильно атаковать. Оккупанты могут бить по детским учреждениям. Стоит максимально избегать торговых центров.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред