Церковный праздник 1 апреля: что запрещено делать в день преподобной Марии

Главред расскажет, какой религиозный праздник 1 апреля и что нельзя делать в этот святой день.

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Какой церковный праздник завтра / коллаж: Главред, фото: Википедия, pexels

1 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобной Марии Египетской.

Какой праздник 1 апреля

В Украине и мире 1 апреля отмечают такие праздники:

видео дня

1 апреля - День Смеха

День съедобной книги (Международный фестиваль съедобных книг)

Международный день птиц

День орнитолога

Церковный праздник 1 апреля

По новому церковному календарю, 1 апреля в Украине отмечают день преподобной Марии Египетской. Известно, что святая Мария жила в середине V века, в Египте. Когда ей было 12, она отправилась в Александрию и стала там блудницей. Так и жила в грехе до 30 лет, пока случайно с группой паломников не попала в Иерусалим, в храм Гроба Господня. Но сперва Мария не смогла зайти в церковь, будто какая-то сила не пускала ее. Тогда девушка стала молиться и плакать перед иконой Богородицы в притворе храма. Только после этого зашла внутрь и там услышала голос: "Если перейдешь за Иордан, то обретешь блаженный покой".

Мария так и сделала - перейдя реку, следующие 47 лет она провела в одиночестве в пустыне, в молитве и покаянии. Лишь однажды ее встретил иеромонах Зосима, которого Мария попросила прийти через год причастить ее. Монах так и сделал. Через год Зосима нашел тело Марии в пустыне и похоронил ее.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 1 апреля

В этот день не стоит ссориться, сплетничать и обижать кого-то. Если у вас попросят помощь - не отказывайте.

Продолжается Великий пост 2024 года, тем, кто постится, стоит придерживаться сухоядения.

В народе считают, что в этот день запрещают убивать пауков у входной двери, а хлеб лучше ломать, а не резать.

Именины 1 апреля

1 апреля День Ангела отмечают владельцы таких имен как Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим.

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