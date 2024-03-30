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Церковный праздник 31 марта: что запрещено делать на святого Григория

Юлия Закрепа
30 марта 2024, 12:29
Главред расскажет, какой религиозный праздник 31 марта и что нельзя делать в этот святой день.
Церковный праздник 31 марта: что запрещено делать на святого Григория
Какой завтра церковный праздник / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, blagovist.church

31 марта - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день памяти святителя Григория Паламы и Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.

Какой праздник 31 марта

В Украине и мире 31 марта отмечают такие праздники:

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Церковный праздник 31 марта

По новому церковному календарю, 31 марта в Украине отмечают 2-ю неделю Великого поста, чтят память святителя Григория Паламы и Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.

Известно, что святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился в 1296 году в Малой Азии. Когда туда надвинулось турецкое нашествие, его семья бежала в Константинополь. Григорий получил хорошее образование, ожидалось, что он станет государственным деятелем. Но в 20 лет святой ушел в Афонский монастырь Ватопед и там принял исихазм - молитву в сочетании с уединением и безмолвием - как основу жизни.

Также известно, что Григорий Палама, благодаря своему красноречию и неоспоримости доводов, победил в дискуссии, но затем попал в тюрьму - у Варлаама было немало высокопоставленных сторонников. Освободил Григория новый Константинопольский патриарх, а затем святителя возвели в сан архиепископа Солунского. Влахернский Собор торжественно засвидетельствовал истинность его учения.

Также во второе воскресенье Великого поста Церковь празднует Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. В этот день вспоминают всех святых, которые связаны с Киево-Печерской лаврой.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 31 марта

  • В этот день семейной паре нельзя спать отдельно - это может привести к разводу.
  • В народе считают, что в этот день нельзя целовать младшего ребенка никому, кроме матери.
  • Не стоит вести пустые разговоры, ведь это навлечет расточительство.

Именины 31 марта

31 марта День Ангела отмечают владельцы таких имен как Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф.

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