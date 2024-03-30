Церковный праздник 31 марта: что запрещено делать на святого Григория

Главред расскажет, какой религиозный праздник 31 марта и что нельзя делать в этот святой день.

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Какой завтра церковный праздник / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, blagovist.church

31 марта - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день памяти святителя Григория Паламы и Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.

Какой праздник 31 марта

В Украине и мире 31 марта отмечают такие праздники:

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Церковный праздник 31 марта

По новому церковному календарю, 31 марта в Украине отмечают 2-ю неделю Великого поста, чтят память святителя Григория Паламы и Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.

Известно, что святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился в 1296 году в Малой Азии. Когда туда надвинулось турецкое нашествие, его семья бежала в Константинополь. Григорий получил хорошее образование, ожидалось, что он станет государственным деятелем. Но в 20 лет святой ушел в Афонский монастырь Ватопед и там принял исихазм - молитву в сочетании с уединением и безмолвием - как основу жизни.

Также известно, что Григорий Палама, благодаря своему красноречию и неоспоримости доводов, победил в дискуссии, но затем попал в тюрьму - у Варлаама было немало высокопоставленных сторонников. Освободил Григория новый Константинопольский патриарх, а затем святителя возвели в сан архиепископа Солунского. Влахернский Собор торжественно засвидетельствовал истинность его учения.

Также во второе воскресенье Великого поста Церковь празднует Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. В этот день вспоминают всех святых, которые связаны с Киево-Печерской лаврой.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 31 марта

В этот день семейной паре нельзя спать отдельно - это может привести к разводу.

В народе считают, что в этот день нельзя целовать младшего ребенка никому, кроме матери.

Не стоит вести пустые разговоры, ведь это навлечет расточительство.

Именины 31 марта

31 марта День Ангела отмечают владельцы таких имен как Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф.

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