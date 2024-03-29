Церковный праздник 30 марта: что запрещено делать в родительскую субботу

Главред расскажет, какой религиозный праздник 30 марта и что нельзя делать в этот святой день.

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Какой церковный праздник завтра / коллаж: Главред, фото: pexels, pomisna.info

30 марта - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобного Иоанна Лествичника и родительской субботы 2-й недели Великого поста.

Какой праздник 30 марта

В Украине и мире 30 марта отмечают такие праздники:

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Час Земли

Великая суббота

День домашних работников

Церковный праздник 30 марта

По новому церковному календарю, 30 марта в Украине отмечают день памяти преподобного Иоанна Лествичника и родительскую субботу 2-й недели Великого поста.

Преподобный Иоанн Лествинчик родился в христианской семье около 570 года. Когда ему исполнилось 20 лет он захотел принять монашеский постриг и ушел жить в пустыню, где пробыл сорок лет. Святой Иоанн старался отказывать себе в любых плотских желаниях, пробовал пищу, которая была разрешена монахам, но и ее ел в особо малых количествах. Почти все время преподобный проводил в молитвах. После того, как вернулся из пустыни - стал игуменом Синайской обители, но через четыре года, поняв, что такая жизнь не для него, снова уединился. Умер в возрасте 80 лет, мирно, во сне.

Родительская суббота

Обычно на родительскую субботу необходимо сходить в храм и заказать молебен об усопших родных. После службы стоит посетить кладбище и могилы родных, которых уже нет рядом.

В такие дни не стоит называть мертвых "покойными" и вспоминать только хорошие моменты. Считается, что в этот день у них появляется особая связь с миром живых.

Однако, стоит помнить о запретах в этот день:

нельзя ругать усопших;

нельзя проводить на кладбище обеды с распитием алкоголя;

не стоит выяснять отношения с живыми на кладбище;

в этот день не нужно устанавливать на могилах родных памятники.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 30 марта

Нельзя давать деньги в долг или занимать самим.

Запрещено ссориться, сквернословить, злиться.

Лучше не заниматься домашними делами и отложить серьезный физический труд.

Именины 30 марта

30 марта День Ангела отмечают владельцы таких имен как Иван, Захар.

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