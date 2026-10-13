Кратко:
- Как теперь выглядит путинистка Дубцова
- Что она с собой сделала
Российская певица-путинистка, которая долгое время снималась в украинском талант-шоу Ирина Дубцова, стала неузнаваемая.
Как пишут российские пропагандисты, 44-летняя артистка рассказала подписчикам о процедурах, которые прошла, и объяснила, почему решилась на косметологическое преображение.
Певица, которая часто приходила на съемки в Украине в алкогольном и неадекватном состоянии подчеркнула, что не считала коррекцию внешности острой необходимостью, но захотела попробовать методы омоложения.
"Все-таки мы, женщины, существа достаточно деликатные относительно своей внешности", - объяснила Дубцова.
При этом певица не скрывает, что в целом довольна своими природными данными. Между тем, ее российские поклонники стали писать, что Дубцова стала совершенно не похожей на себя и выглядит так, будто ее лицо натянули.
Ирина Дубцова о нападении РФ на Украину
Ирина Дубцова поддерживает военные действия России в Украине (так называемую "спецоперацию") и выступает в поддержку российских военнослужащих и их семей.
В интервью в июне 2023 года певица заявила, что российские военные "отстаивают права и границы, защищают детей, женщин, честь, достоинство и величие страны", подчеркнув, что продолжает выступать для их семей.
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О персоне: Ирина Дубцова
Ирина Дубцова - российская певица, композитор и поэтесса, бывшая солистка группы "Девочки" (1999-2001). Исполнительница собственных песен (как сольных, так и совместных), выпускница и победительница "Фабрики звёзд - 4", финалистка проекта "Фабрика звёзд. Возвращение".
Была в жюри украинского проекта "Х-фактор".
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