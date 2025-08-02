Пьяная или с бодуна: участница Х-фактора назвала самую проблемную судью

Бывшая сотрудница вокального шоу рассказала о том, как вела себя путинистка Дубцова.

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Дубцова отвратительно вела себя во время шоу / Коллаж Главред, фото antonina.detector.media

Кратко:

Что делала Дубцова во время шоу

Как отомстила ей участница съемочной группы

Экс-участница съемочной группы талант-шоу, которое долгое время выходило на украинском телевидении "Х-Фактор" Лана Ермакова поделилась в соцсети Threads тем, что происходило за кулисами шоу.

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Ермакова вспомнила поведение одной из судей - россиянки и путинистки, певицы Ирины Дубцовой.

Скриншот публикации / Threads

По словам Ермаковой, больше всего она терпеть не могла работать с Дубцовой. По ее словам, она реально намучалась с судьей шоу. Она постоянно была не в настроении (почти всегда из "бодуна"), опаздывала и спешила. Часовые интервью мы писали минут за 10. А к своим "коллективам" она не имела никакого отношения. И ими не интересовалась. Все было только в кадре и наиграно", – вспомнила она.

После начала полномасштабной войны, Ермакова слила ее личный номер телефона в сеть как форму публичного осуждения. "24.02.2022 я слила ее частный телефон в сеть, потому что она оказалась путинисткой", – написала она.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Главред писал о том, что российская певица, которая была в жюри украинского проекта "Х-фактор" Ирина Дубцова, открыто поддержала военное вторжение России в Украину, со всеми вытекающими последствиями, смертями и насилием в отношении мирных украинских граждан.

Ранее также финалист шоу Х-фактор Александр Кривошапко, бабушку которого убили россияне, рассказал, что об этой стране говорила его бывшая жена-хореограф Татьяна Денисова, которая встала на сторону России.

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