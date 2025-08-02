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Забрала и увезла сына: путинистка Королева рассорилась с невесткой

Алена Кюпели
2 августа 2025, 11:04обновлено 2 августа, 11:47
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Запроданка Наташа Королева поссорилась со своей невесткой-стриптизершей.
Архип Глушко, Мелисса Фокс, Наташа Королева
Архип Глушко, Мелисса Фокс, Наташа Королева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мелисса Фокс, Наташа Королева

Кратко:

  • Что случилось в семье путинистки
  • Что сделала ее невестка

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но живет и работает в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине, рассорилась со своей невесткой-стриптизершей.

Как пишут российские пропагандисты, невестка Наташи Королёвой решила увезти мужа — Архипа Глушко подальше от певицы после недавней ссоры.

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По словам человека, близкого к семье путинистки, все началось с небольшой бытовой ссоры, но закончилось гигантским скандалом. Сообщается, что Мелисса психанула, и увезла сына Королевой в отдельный отпуск.

Архип Глушко разжирел после свадьбы
Архип Глушко разжирел после свадьбы / Фото 7Дней

Она также добавила, что ей совершенно не нужны деньги певицы. Именно поэтому, Архип с женой добирались до место назначения в плацкартном вагоне поезда.

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Отметим, как сообщал Главред, певица Наташа Королева задолжала около 2 тысяч долларов за коммунальные услуги. В частности, на предательницу оформлены три квартиры в доме – объекте культурного наследия на Новом Арбате площадью 51,4; 68,3 и 98,3 квадратных метров. Но, как оказалось, певица не оплачивает коммунальные услуги уже несколько месяцев.

А также Наташа Королева пожаловалась на занятость мужа – российского бывшего стриптизера, а теперь актера и художника Тарзана. Предательница отметила, что каждый год 8 марта она проводит без мужа, поскольку он занят работой.

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О персоне: Наташа Королева

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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