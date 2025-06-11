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"Жалкое зрелище": предательницу Наташу Королеву перестали узнавать поклонники

Элина Чигис
11 июня 2025, 09:56
157
Наташа Королева показала свое лицо вблизи.
Наташа Королева
Наташа Королева - как выглядит сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Вы узнаете:

  • Наташа Королева удивила своим видом
  • Что о ней написали поклонники

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине, показала, как сейчас выглядит.

На своей странице в соцсетях предательница опубликовала кадры, на которых спела песню о Наташах, но внимание поклонников было приковано не к песне, а к виду певицы.

видео дня

Многие фанаты отметили, что Королева перестала быть похожей на себя, а некоторые раскритиковали ее за чрезмерное использование фильтров.

Наташа Королева
Наташа Королева / фото: скрин instagram.com, Наташа Королева

"Копия Бабкиной, что с ней?";

"Как любят эти сбитые летчицы снимать себя с фильтрами, они любуются собой и сами начинают верить, что под 60 выглядят красивыми, молодыми, желанными. Жалкое зрелище!";

"И почему она такая колхозная?";

"Без фильтра было бы лучше", - написали пользователи соцсети.

Наташа Королева
Наташа Королева / фото: скрин instagram.com, Наташа Королева

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Отметим, как сообщал Главред, хореограф Елена Шоптенко поздравила сына Алексея с 7-летием и празднование в этом году стало особенным для мальчика, поскольку он провел его со своими собственными друзьями. Также хореограф отметила, что ее сын очень повзрослел и она любит его все больше и с особым теплом.

А также Мурат Налчаджиоглу поздравил единственную дочь Софию, которая родилась в браке с предательницей Ани Лорак, с днем рождения. Соне исполнилось 14 лет и по этому поводу бизнесмен опубликовал видео, в котором показал, как выросла девочка.

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Кто такая Наташа Королева?

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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