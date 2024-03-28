Церковный праздник 29 марта: что нельзя делать в день святых мучеников

Главред расскажет, какой религиозный праздник 29 марта и что категорически запрещено делать в этот святой день.

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Какой завтра церковный праздник / коллаж: Главред, фото: pexels, pomisna.info

29 марта - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день мучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла, диакона и других.

Церковный праздник 29 марта

По новому церковному календарю, 29 марта в Украине чтят память мучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла, диакона и других.

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Известно, что мученик Марк страдал за свою веру во Христа, во времена императора Юлиана Отступника. По указанию равноапостольного императора Константина Великого он разрушил идольское капище.

Сначала святой Марк избежал преследования, но, узнав, что язычники в поисках его подвергают пыткам многих людей, он добровольно отдал себя на мучения. Ему рвали волосы, мучили тело, волочили по дороге, погружали в болото, подвешивали связанного и резали ножами. Намазав тело святого мученика медом и жиром, в жару его подвесили в корзине на растерзание пчелам. Но святой старец словно не замечал боли, и это еще больше раздражало мучителей. Однако умер он своей смертью, потому что после пыток его отпустили.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 29 марта

В этот день нельзя заниматься тяжелой физической работой.

Не стоит завтра громко развлекаться и веселиться.

Нельзя переедать и напиваться.

Именины 29 марта

29 марта День Ангела отмечают владельцы таких имен как Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.

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