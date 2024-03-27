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Какие регионы накроют дожди, а где припечет солнце: синоптики поразили прогнозом

Юлия Закрепа
27 марта 2024, 17:57обновлено 27 марта, 18:29
Синоптики отметили, что на Западе прогнозируют дожди: они накроют все западные регионы, а также Винницкую и Житомирскую области.
Какие регионы накроют дожди, а где припечет солнце: синоптики поразили прогнозом
Какая погода будет 28 марта / коллаж: Главред, фото: unsplash

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в Украину наконец-то идет стабильное тепло. Уже завтра, 28 марта, во всех регионах средняя температура составит +15 градусов. Теплее всего будет в Крыму, ведь там столбики термометров достигнут отметки +19.

Синоптики отметили, что на Западе прогнозируют дожди: они накроют все западные регионы, а также Винницкую и Житомирскую области. Ожидается переменная облачность без осадков, только в западных, Житомирской и Винницкой областях днем небольшой дождь, на Закарпатье умеренный дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7 - 12 метров в секунду, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, местами порывы 15 - 20 метров в секунду.

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"Температура ночью 0...+5 градусов, на крайнем западе страны до +9, в восточных областях местами -1...-3, днем +12...+17 градусов. В Крыму и на юге Одесской области до +20, на высокогорье Карпат +5...+10", - отметили специалисты.

Какая погода в Украине 28 марта

  • Киев +14...+16
  • Ужгород +13...+15
  • Львов +13...+15
  • Ивано-Франковск +14...+16
  • Тернополь +14...+16
  • Черновцы +14...+16
  • Хмельницкий +14...+16
  • Луцк +14...+16
  • Ровно +14...+16
  • Житомир +14...+16
  • Винница +15...+17
  • Одесса +11...+13
  • Николаев +14...+16
  • Херсон +14...+16
  • Симферополь +17...+19
  • Кропивницкий +13...+15
  • Черкассы +14...+16
  • Чернигов +13...+15
  • Сумы +13...+15
  • Полтава +13...+15
  • Днепр +14...+16
  • Запорожье +13...+15
  • Донецк +15...+17
  • Луганск +14...+16
  • Харьков +14...+16

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Напомним, что синоптик назвала дату, когда в Украине ударит +22 градуса. Наслаждаться теплой погодой будет мешать лишь сильный ветер. Порывы временами будут достигать штормового уровня - до 15-22 метров в секунду.

В Украину врываются штормовые порывы. Во многих областях синоптики прогнозируют туман. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -1...+11 градусов.

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