Когда в Украине ударит +22 градуса: синоптик назвала дату

Наслаждаться теплой погодой будет мешать только сильный ветер. Порывы временами будут достигать штормового уровня - до 15-22 метров в секунду.

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Погода в Украине – синоптик сказала, когда в Украине ударит +22 градуса/ unsplash.com

Погода в Украине в четверг, 28 марта, станет намного теплее. Температура воздуха местами составит +18...+22 градуса.

Осадков в этот день не будет в большинстве областей нашего государства, только в западных регионах ожидаются дожди. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Четверг будет в Украине теплым! Температура воздуха 28-го марта составит +12...+18 градусов, в Крыму до +20...+22 градусов. Осадки маловероятны в большинстве областей Украины, лишь в западных областях атмосферный фронт обусловит дожди", – рассказала синоптик.

В то же время стоит быть готовыми к сильному ветру, который может даже достигать штормового уровня.

"Завтра предполагается сильный юго-восточный ветер, временами порывы будут достигать штормовых, до 15-22 метров в секунду. Только на востоке будет слабее, умеренный", – предупредила Диденко.

Погода в Украине 28 марта/ Facebook Диденко

Погода в Украине 28 марта/ meteoprog

Погода в Киеве 28 марта

В Киеве четверг будет солнечным, сухим, ветреным и теплым. Температура воздуха днем будет подниматься до +15 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

После потепления будет похолодание

Синоптик предупредила, что в пятницу, 29 марта, будет кратковременное похолодание до +10...+12 градусов и небольшой дождь.

Но уже в субботу, 30 марта, будет сухо и температура воздуха будет достигать +17...+19 градусов.

В воскресенье, 31 марта, будет солнечно, столбики термометра будут показывать +19...+22 градуса.

"В ближайшее время в Украине ожидается теплая погода, разве что 3-4 апреля придет коротенькое похолодание, потом – снова будет тепло", – подытожила синоптик.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине резко изменится погода – налетят грозы и снег, температура будет бить рекорды. Синоптик сказал, в какие дни на этой неделе температура воздуха будет рекордно высокой. Но при этом он предупредил, что в отдельных областях будут грозы и снег.

Также ранее синоптик рассказала, когда в Украине сильно потеплеет и ударит температура +20 градусов. В то же время она сказала, в каких областях стоит быть осторожными из-за сильных порывов ветра.

Напомним, Украину накрыла самая сильная магнитная буря месяца. Эта магнитная буря затягивается на целых 10 дней. Она может серьезно ухудшить самочувствие многих людей.

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