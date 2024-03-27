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Церковный праздник 28 марта: что запрещено делать на преподобного Илариона

Юлия Закрепа
27 марта 2024, 09:09
Главред расскажет, какой религиозный праздник 28 марта и что категорически запрещено делать в этот святой день.
Церковный праздник 28 марта: что запрещено делать на преподобного Илариона
Церковный праздник 28 марта / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, blagovist.church

28 марта - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день преподобного Илариона Нового.

Какой праздник 28 марта

В Украине и мире 28 марта отмечают такие праздники:

видео дня
  • Великий четверг
  • Всемирный день фортепиано
  • День уважения к кошке

Церковный праздник 28 марта

По новому церковному календарю, 28 марта в Украине отмечают преподобного Илариона Нового. Известно, что преподобный Иларион Новый родился от благочестивых родителей Петра и Феодосии, которые воспитывали его в добродетели и наставили в Священном Писании.

Еще с детства он решил, что станет монахом, поэтому юность провел в затворничестве. За свою праведность он сначала получил сан пресвитера, а позже его избрали игуменом Пеликитского монастыря (у пролива Дарданеллы, в XIX веке обитель разрушили). От Бога преподобный Иларион получил дар прозорливости и чудотворчества: с помощью молитвы святой изгонял бесов, исцелял больных и слепых, влиял на погоду и рыбный улов, отгонял вредителей от полей.

Когда началась иконоборческая война, в Пеликитский монастырь ворвался византийский полководец Михаил Лаханодракон. Его воины взяли в плен и заковали в цепи 42 монаха, которых потом убили. Остальных жестоко пытали - был среди мучеников и Иларион Новый. Все они погибли.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 28 марта

  • В этот день не стоит ссориться, сквернословить, завидовать и отказывать в помощи.
  • В народе считают, что в этот день нужно думать о добрых вещах - все помыслы в этот день должны быть чистыми.
  • Не выворачивайте и не показывайте никому пустые карманы - может привести к нищете.

Именины 28 марта

28 марта День Ангела отмечают владельцы таких имен как Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Степан.

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