Точно не для красоты: зачем на пасху красят яйца на самом деле

Оказывается, есть даже несколько теорий, которые это объясняют.

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Зачем на пасху красят яйца / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Пасха в этом году будет праздноваться 5 мая, а католическая Пасха - 31 марта. Многие украинцы уже начали искать, как покрасить яйца на Пасху, но мало кто знает, откуда взялась такая традиция.

Оказывается, есть даже несколько теорий, которые это объясняют.

Откуда взялась традиция красить яйца на Пасху?

Традиция красить яйца уходит корнями в язычество. У римлян, египтян и персов яйцо символизировало рождение и возрождение, что соответствует празднику воскрешения, пишет Апостроф.

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Существует несколько интересных легенд:

Мария Магдалина : По одной версии, Мария Магдалина подарила римскому императору Тиберию куриное яйцо после воскрешения Иисуса Христа, сказав: "Христос воскрес!". В ответ он заявил, что никто не может воскреснуть, как белое яйцо не может стать красным. Мгновенно яйцо приобрело красный цвет.

: По одной версии, Мария Магдалина подарила римскому императору Тиберию куриное яйцо после воскрешения Иисуса Христа, сказав: "Христос воскрес!". В ответ он заявил, что никто не может воскреснуть, как белое яйцо не может стать красным. Мгновенно яйцо приобрело красный цвет. Дева Мария : По другой легенде, Дева Мария расписывала яйца, чтобы развлекать младенца Иисуса.

: По другой легенде, Дева Мария расписывала яйца, чтобы развлекать младенца Иисуса. Пост и краска: Во время поста запрещалось есть яйца, поэтому их отваривали. Чтобы не путать сырые и готовые яйца, начали красить их во время варки.

Что такое пасхальное яйцо? Пасхальное яйцо — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх. Дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху — древний обычай. В христианстве яйцо толкуется как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Помимо того, красный цвет одновременно указывает и "на царское достоинство Спасителя".

Что означают цвета яиц на Пасху?

Красный: Напоминает о Божьей любви к человеку и считается праздничным.

Голубой: Связан с Пресвятой Девой, добротой, надеждой и любовью к ближнему.

Желтый, оранжевый и золотой: Символизируют богатство и достаток.

Зеленый: Ассоциируется с возрождением и благосостоянием.

Кому нельзя красить яйца на Пасху?

Если верить обычаям, то если в семье ушел близкий родственник первой или второй степени и не прошло еще года с момента его кончины, не рекомендуется красить яйца на Пасху в красный цвет.

Вместо этого предпочтение отдается белым некрашеным яйцам или яйцам, окрашенным в другой цвет (например, синий или зеленый). Также те, кто потерял близкого, не должны принимать участие в Пасхальном богослужении накануне праздника.

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