Как покрасить яйца куркумой: будут ярче солнца

Главред расскажет вам, как красить яйца с помощью куркумы.

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Как покрасить яйца в желтый цвет / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/

Все хозяюшки готовятся к великому празднику Пасхи и у всех есть секреты. В теперешнее время появляется все больше способов, как покрасить яйца в желтый цвет.

На канале "Юльця на кухні" поделились всеми секретами, как добиться красивого и яркого цвета яиц к Пасхе.

Как правильно варить пасхальные яйца

1. Лучше всего использовать белые яйца.

2. Чтобы яйца не треснули при варке, достаньте их заранее в теплое место, а когда будете варить добавьте в воду ложку соли.

3. Для блеска уже окрашенных яиц – смажьте их растительным маслом.

Как покрасить яйца куркумой

В 1 литр воды добавьте 5 столовых ложек куркумы, после чего положите туда яйца. Варите 30 минут и оставьте на ночь или на 8-10 часов. Куркума придаст яйцам красивый светло-желтый цвет.

Как покрасить яйца в желтый цвет

Покрасить яйца в желтый цвет можно и при помощи луковой шелухи: необходимо отварить луковую шелуху в течение 30 минут. После этого опустить яйца в отвар из луковой шелухи.

Смотрите видео, как покрасить яйца куркумой:

Что такое пасхальное яйцо? Пасхальное яйцо — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх. Дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху — древний обычай. В христианстве яйцо толкуется как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Помимо того, красный цвет одновременно указывает и "на царское достоинство Спасителя".

Отметим, наши предки считали, что 13 июля знаменует приход жаркой летней погоды. Как и на Пасху, в этот день было принято обмениваться крашеными яйцами, но красили их исключительно в желтый цвет.

А также в 2024 году Пасха будет отмечаться 5 мая. Этот праздник является одним из главных событий в православном календаре и символизирует Воскресение Иисуса Христа.

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