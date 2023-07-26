Когда Пасха, Троица и поминальные дни в 2024 году - важные даты

Мы расскажем, когда Пасха и Троица будут праздноваться в 2024 году.

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Когда пасха и троица в 2024 году / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Православные верующие каждый год отмечают два важных религиозных праздника - Пасху и Троицу. Мы расскажем, когда Пасха и Троица будут праздноваться в 2024 году. Узнайте о традициях и значении этих дат, которые объединяют миллионы верующих по всему миру.

Когда Пасха в 2024 году

В 2024 году Пасха будет отмечаться 5 мая. Этот праздник является одним из главных событий в православном календаре и символизирует Воскресение Иисуса Христа.

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Когда Троица в 2024 году

Троица, или Пятидесятница, будет праздноваться 23 июня 2024 года. Этот день приходится на пятидесятый день после Пасхи и отмечает сошествие Святого Духа на апостолов.

Когда обычно Троица

Троица празднуется всегда на пятидесятый день после Пасхи, поэтому дата этого праздника каждый год меняется в соответствии с датой Пасхи.

Когда будет родительский день в 2024 году

В 2024 году родительский день Радоница приходится на 14 мая. На Радоницу верующие не скорбят об уходе близких, а разделяют с ними радость Христова Воскресения. Этот день еще называют Пасхой для усопших.

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Поминальные дни в 2024 году / kalendar.pp.ua

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