Когда Пасха, Троица и поминальные дни в 2024 году - важные даты

Православные верующие каждый год отмечают два важных религиозных праздника - Пасху и Троицу. Мы расскажем, когда Пасха и Троица будут праздноваться в 2024 году. Узнайте о традициях и значении этих дат, которые объединяют миллионы верующих по всему миру.
Когда Пасха в 2024 году
В 2024 году Пасха будет отмечаться 5 мая. Этот праздник является одним из главных событий в православном календаре и символизирует Воскресение Иисуса Христа.
Когда Троица в 2024 году
Троица, или Пятидесятница, будет праздноваться 23 июня 2024 года. Этот день приходится на пятидесятый день после Пасхи и отмечает сошествие Святого Духа на апостолов.
Когда обычно Троица
Троица празднуется всегда на пятидесятый день после Пасхи, поэтому дата этого праздника каждый год меняется в соответствии с датой Пасхи.
Когда будет родительский день в 2024 году
В 2024 году родительский день Радоница приходится на 14 мая. На Радоницу верующие не скорбят об уходе близких, а разделяют с ними радость Христова Воскресения. Этот день еще называют Пасхой для усопших.
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