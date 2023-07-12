Зачем 13 июля красить яйца, как на Пасху: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 13 июля. Все важные приветы и строгие запреты.
13 июля церковь почитает память 12 апостолов. Дата была выбрана не случайно: день следовал за праздником почитания первоверховных апостолов Петра и Павла.
Наши предки считали, что этот день знаменует приход жаркой летней погоды. Как и на Пасху, в этот день было принято обмениваться крашеными яйцами, но красили их исключительно в желтый цвет – так яйца были похожи на солнце.
Что нельзя делать 13 июля
- Нельзя 13 июля выходить из дома без оберега. Верили, что можно легко стать жертвой сглаза.
- Нельзя 13 июля назначать встречи и свидания на первую половину дня. Верили, что окажутся неудачными.
- Нельзя 13 июля копать землю, сажать и пересаживать растения. Верили, что урожай будет плохим.
- Нельзя 13 июля ссориться и вступать в конфликты. Особенно нельзя ругаться с родными и близкими.
- Нельзя 13 июля стричь волосы и ногти.
Приметы 13 июля
- Если кукушка продолжительно поет, то лето обещает быть теплым и долгим.
- Если кукушка остановила пение после, то зима наступит раньше.
- Если в радуге красный цвет преимущественный, то к ясному дню.
- Если росы много, то к знойной погоде.
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