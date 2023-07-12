Зачем 13 июля красить яйца, как на Пасху: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 13 июля. Все важные приветы и строгие запреты.

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Что нельзя делать 13 июля / pixabay

13 июля церковь почитает память 12 апостолов. Дата была выбрана не случайно: день следовал за праздником почитания первоверховных апостолов Петра и Павла.

Наши предки считали, что этот день знаменует приход жаркой летней погоды. Как и на Пасху, в этот день было принято обмениваться крашеными яйцами, но красили их исключительно в желтый цвет – так яйца были похожи на солнце.

Что нельзя делать 13 июля

Нельзя 13 июля выходить из дома без оберега. Верили, что можно легко стать жертвой сглаза. Нельзя 13 июля назначать встречи и свидания на первую половину дня. Верили, что окажутся неудачными. Нельзя 13 июля копать землю, сажать и пересаживать растения. Верили, что урожай будет плохим. Нельзя 13 июля ссориться и вступать в конфликты. Особенно нельзя ругаться с родными и близкими. Нельзя 13 июля стричь волосы и ногти.

Приметы 13 июля

Если кукушка продолжительно поет, то лето обещает быть теплым и долгим.

Если кукушка остановила пение после, то зима наступит раньше.

Если в радуге красный цвет преимущественный, то к ясному дню.

Если росы много, то к знойной погоде.

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