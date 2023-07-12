Зачем 14 июля нужно экономить деньги: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 14 июля. Все важные приметы и как привлечь больше денег в этот день.
14 июля церковь почитает память Кузьма и Демьян. В этот день отмечается праздник Летние Кузьминки.
14 июля идеально подходит для торжественных церемоний, а также домашних посиделок. Предки верили: чем больше веселья и смеха в этот день будет в доме, тем больше счастья и удачи удастся привлечь.
Женщина в этот день должна забыть про домашние хлопоты и посвятиться себя полноценному отдыху. В противном случае, весь год ей придется тяжко трудиться.
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Что нельзя делать 14 июля
- Нельзя 14 июля тяжело работать. Считается, что их усердный труд повлечет за собой нескончаемый поток дел.
- Нельзя 14 июля много тратить денег. Верили, что чем больше средств удастся сэкономить сегодня, тем больше денег прибавиться в ближайшем будущем.
- Нельзя 14 июля завидовать. Верили, что можно оказаться в очень тяжелой ситуации.
Приметы 14 июля
- Если звезды ярко сверкают на темном небе, то будет сильная гроза.
- Если к 14 июля покажутся на деревьях золотистые листочки, то к преждевременной осени и зиме.
- Если ветер усиливается и быстро изменяет курс, то к дождливой погоде.
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