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Зачем 14 июля нужно экономить деньги: приметы и что нельзя делать

Мария Тупик
12 июля 2023, 22:20 обновлено 12 июля, 22:23
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Что нельзя делать 14 июля. Все важные приметы и как привлечь больше денег в этот день.
лето, приметы
Что нельзя делать 14 июля / pixabay

14 июля церковь почитает память Кузьма и Демьян. В этот день отмечается праздник Летние Кузьминки.

14 июля идеально подходит для торжественных церемоний, а также домашних посиделок. Предки верили: чем больше веселья и смеха в этот день будет в доме, тем больше счастья и удачи удастся привлечь.

Женщина в этот день должна забыть про домашние хлопоты и посвятиться себя полноценному отдыху. В противном случае, весь год ей придется тяжко трудиться.

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Что нельзя делать 14 июля

  1. Нельзя 14 июля тяжело работать. Считается, что их усердный труд повлечет за собой нескончаемый поток дел.
  2. Нельзя 14 июля много тратить денег. Верили, что чем больше средств удастся сэкономить сегодня, тем больше денег прибавиться в ближайшем будущем.
  3. Нельзя 14 июля завидовать. Верили, что можно оказаться в очень тяжелой ситуации.

Приметы 14 июля

  • Если звезды ярко сверкают на темном небе, то будет сильная гроза.
  • Если к 14 июля покажутся на деревьях золотистые листочки, то к преждевременной осени и зиме.
  • Если ветер усиливается и быстро изменяет курс, то к дождливой погоде.

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