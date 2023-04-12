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В какой цвет покрасить яйца на Пасху: они принесут счастье и богатство всей семье

Мария Тупик
12 апреля 2023, 17:05 обновлено 12 апреля, 17:13
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В какой цвет нельзя красить яйца на Пасху и как крашенки могут принести удачу и богатство в дом на Пасху.
В Какой цвет нельзя красить яйца на Пасху
В Какой цвет нельзя красить яйца на Пасху / УНИАН

Пасха 2023 в Украине отмечается 16 апреля, а главной традицией в каждом доме на праздник было - печь кулич и красить яйца. Крашенки в доме приносят большой успех и счастье.

Раньше было принято красить яйца не просто ради удовольствия. Верили, что каждое расписное яйцо несет в себе некий глубокий смысл и некое тайное магическое значение.

В какой цвет нужно красить яйца на Пасху 2023

  • Красные яйца на Пасху - означают вечную жизнь и красоту.
  • Коричневые яйца - благополучие в доме и хорошее плодородие земли.
  • Зеленый цвет яиц на Пасху - здоровье в доме.
  • Желтые крашенки на Пасху 2023 означают удачу в доме, защиту от бед, богатство.
  • Синие крашенки - защита и покровительство ангелов.
  • Оранжевые яйца на Пасху - успех и удача.

Когда нужно красить яйца на Пасху

Принято яйца варить и красить на Пасху в Чистый четверг, Страстную пятницу или Великую субботу.

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В какой цвет нельзя красить яйца на Пасху

Нельзя красить яйца на пасху в: черный или очень темный цвет. Также не принято было красить яйца в белый цвет.

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