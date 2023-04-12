Самый вкусный и простой кекс на Пасху 2023: рецепт, как пух разлетается с тарелок

Готовим на Пасху 2023 не только кулич и творожную паску, но и вкусный пасхальный кекс. Такой пасхальный кекс готовят в разных странах мира.
Рецепт очень простой, и долго месить тесто не нужно. Всего несколько ингредиентов, но ваши близкие останутся в восторге.
Пасхальный кекс на Пасху 2023 - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 8 шт
- Мука - 2 стакана
- Сахар - 120 гр
- Сливочное масло - 1 пачка
- Крахмал картофельный - 5 больших ложек
- Хлопья миндальные для вкуса и глазурь
Сливочное масло предварительно достаньте из холодильника.
Разотрите сливочное масло с сахаром. Можно его взбить миксером. Также помощником для приготовления кекса на Пасху будет кухонный комбайн.
В масло по 1 шт вбивайте яйцо и продолжайте замешивать тесто.
Муку и крахмал соединить и просеять.
Добавить в муку миндальную крошку.
Вводите постепенно муку и замешивайте тесто на кекс.
Форму для кекса лучше брать силиконовую. Смазать форму маслом и немного присыпать мукой и миндальной крошкой.
Тесто переложить в форму и поставить в духовку.
Духовку предварительно разогреть до 200 градусов. Как поставите форму с кексом убавьте температуру до 180 градусов.
Выпекать кекс на Пасху 2023 45 минут.
Остудить и полить глазурью.
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