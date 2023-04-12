Самый вкусный и простой кекс на Пасху 2023: рецепт, как пух разлетается с тарелок

Простой и легкий рецепт необыкновенно вкусного кекса на Пасху 2023. Легкий рецепт теста, которое получится у всех.

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Кекс на Пасху 2023 рецепт / instagram/palaniya, instagram/machaliakhovitch

Готовим на Пасху 2023 не только кулич и творожную паску, но и вкусный пасхальный кекс. Такой пасхальный кекс готовят в разных странах мира.

Рецепт очень простой, и долго месить тесто не нужно. Всего несколько ингредиентов, но ваши близкие останутся в восторге.

Пасхальный кекс на Пасху 2023 - рецепт

Вам понадобится:

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Яйца - 8 шт

Мука - 2 стакана

Сахар - 120 гр

Сливочное масло - 1 пачка

Крахмал картофельный - 5 больших ложек

Хлопья миндальные для вкуса и глазурь

Сливочное масло предварительно достаньте из холодильника.

Разотрите сливочное масло с сахаром. Можно его взбить миксером. Также помощником для приготовления кекса на Пасху будет кухонный комбайн.

В масло по 1 шт вбивайте яйцо и продолжайте замешивать тесто.

Муку и крахмал соединить и просеять.

Добавить в муку миндальную крошку.

Пасхальный кекс рецепт / instagram

Вводите постепенно муку и замешивайте тесто на кекс.

Форму для кекса лучше брать силиконовую. Смазать форму маслом и немного присыпать мукой и миндальной крошкой.

Тесто переложить в форму и поставить в духовку.

Духовку предварительно разогреть до 200 градусов. Как поставите форму с кексом убавьте температуру до 180 градусов.

Выпекать кекс на Пасху 2023 45 минут.

Остудить и полить глазурью.

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