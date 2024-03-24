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Церковный праздник 25 марта: что запрещено делать на Благовещение Богородицы

Юлия Закрепа
24 марта 2024, 07:50
Главред расскажет, какой религиозный праздник 25 марта и что категорически запрещено делать в этот святой день.
Церковный праздник 25 марта: что запрещено делать на Благовещение Богородицы
Какой церковный праздник 25 марта / коллаж: Главред, фото: pexels, pomisna.info

25 марта - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день Благовещения Пресвятой Богородицы.

Какой праздник 25 марта

В Украине и мире 25 марта отмечают такие праздники:

видео дня
  • Благовещение
  • День Независимости Греции
  • День службы безопасности Украины
  • Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли

Церковный праздник 25 марта

По новому церковному календарю, 25 марта в Украине отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы.

Чтобы больше информации узнать о происхождении великого церковного праздника можно узнать в Евангелие. Известно, что к Деве Марии, которая вела благочестивую жизнь со своим мужем Иосифом, прибыл архангел Гавриил. Ангел рассказал женщине, что скоро она родит Иисуса Христа, который станет Спасителем человечества.

В то же время Мария оставалась в браке девственницей. Поэтому она не могла понять, как сможет забеременеть. Ангел ответил на это, что зачатие будет непорочным и от Святого Духа. Тогда Дева Мария приняла волю Господа и забеременела.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 25 марта

  • В этот день стоит отложить свои дела и необходимо сходить в храм помолиться.
  • В период Великого поста разрешается в этот день ослабить строгие правила. Можно добавить в свой рацион рыбу и морепродукты и угоститься вином.
  • Этот день нужно провести в хорошем настроении и не ссориться, а у близких людей попросите прощения за свои грехи.

Именины 25 марта

25 марта День Ангела отмечают владельцы таких имен как Александр, Владимир, Вольдемар, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Ян.

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