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Церковный праздник 23 марта: что запрещено делать в день святого мученика Никона

Юлия Закрепа
22 марта 2024, 11:46
Главред расскажет, какой религиозный праздник 22 марта и что категорически запрещено делать в этот святой день.
Церковный праздник 23 марта: что запрещено делать в день святого мученика Никона
Какой церковный праздник 23 марта / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

23 марта - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и 199-ти учеников его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.

Какой праздник 23 марта

В Украине и мире 23 марта отмечают такие праздники:

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Церковный праздник 23 марта

По новому церковному календарю, 23 марта в Украине отмечают день памяти преподобномученика Никона Сицилийского и его 199 учеников.

Никон был раннехристианским святым, жившим в III веке. Он родился в Неаполе в семье, где отец был язычником, а мать - христианкой. Никон сначала служил воином, но после жестокой ситуации на поле боя, он вспомнил о христианских наставлениях матери и принял христианство.

После крещения он стал монахом и провел три года в уединении на горе. Считается, что там он получил откровение от ангела о том, что должен стать епископом. Впоследствии, епископ Феодор Неаполитанский назначил его епископом города Мирра. Никон был активным проповедником и борцом против ересей.

В 251 году во время преследований христиан, Никона арестовали и подвергли пыткам. Он остался верен своим убеждениям и был казнен вместе со своими 199 учениками, которые также не изменили христианской вере. Их тела были выброшены на улицы, но их подвиг остался навсегда в памяти.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 23 марта

  • В народе считают, что в этот день нельзя перебирать крупу, ведь это может навлечь проблемы с финансами.
  • Нельзя показывать посторонним людям открытый кошелек - примета к бедности.
  • Если вы кого-то обманете в этот день, то можете привлечь к себе несчастье.
  • 23 марта девушкам нельзя стричь ногти и волосы, потому что никогда не выйдут замуж.

Именины 23 марта

23 марта День Ангела отмечают владельцы таких имен как Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Георгий, Макар, Лидия, Пелагея, Сергей.

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