Церковный праздник 23 марта: что запрещено делать в день святого мученика Никона

Главред расскажет, какой религиозный праздник 22 марта и что категорически запрещено делать в этот святой день.

https://glavred.info/holidays/cerkovne-svyato-23-bereznya-shcho-zaboroneno-robiti-u-den-svyatogo-muchenika-nikona-10552136.html Ссылка скопирована

Какой церковный праздник 23 марта / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

23 марта - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и 199-ти учеников его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.

Какой праздник 23 марта

В Украине и мире 23 марта отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день метеоролога

Всемирный день математики

День почти столкновения

Церковный праздник 23 марта

По новому церковному календарю, 23 марта в Украине отмечают день памяти преподобномученика Никона Сицилийского и его 199 учеников.

Никон был раннехристианским святым, жившим в III веке. Он родился в Неаполе в семье, где отец был язычником, а мать - христианкой. Никон сначала служил воином, но после жестокой ситуации на поле боя, он вспомнил о христианских наставлениях матери и принял христианство.

После крещения он стал монахом и провел три года в уединении на горе. Считается, что там он получил откровение от ангела о том, что должен стать епископом. Впоследствии, епископ Феодор Неаполитанский назначил его епископом города Мирра. Никон был активным проповедником и борцом против ересей.

В 251 году во время преследований христиан, Никона арестовали и подвергли пыткам. Он остался верен своим убеждениям и был казнен вместе со своими 199 учениками, которые также не изменили христианской вере. Их тела были выброшены на улицы, но их подвиг остался навсегда в памяти.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 23 марта

В народе считают, что в этот день нельзя перебирать крупу, ведь это может навлечь проблемы с финансами.

Нельзя показывать посторонним людям открытый кошелек - примета к бедности.

Если вы кого-то обманете в этот день, то можете привлечь к себе несчастье.

23 марта девушкам нельзя стричь ногти и волосы, потому что никогда не выйдут замуж.

Именины 23 марта

23 марта День Ангела отмечают владельцы таких имен как Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Георгий, Макар, Лидия, Пелагея, Сергей.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред