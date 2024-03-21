Именины в апреле: кто отмечает День ангела по новому календарю

В нашей новости вы узнаете, кто будет отмечать именины в апреле.

https://glavred.info/holidays/imeniny-v-aprele-kto-otmechaet-den-angela-po-novomu-kalendaryu-10551959.html Ссылка скопирована

Именины и День ангела в апреле 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

День ангела в апреле - особое событие в жизни каждого христианина. В этот день церковь отдаёт должное святому, носившему такое же имя. Верующий в этот день имеет возможность обратиться к святому-покровителю с молитвой, уверенный, что его обращение не останется незамеченным на небесах.

Именины в апреле 2024 по новому календарю

У кого День ангела 1 апреля

Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим.

видео дня

У кого День ангела 2 апреля

Георгий, Григорий, Ефим.

У кого День ангела 3 апреля

Мартин, Никита, Феодосия.

У кого День ангела 4 апреля

Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.

У кого День ангела 5 апреля

Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен.

У кого День ангела 6 апреля

Иван, Григорий, Павел, Севастьян, Петр, Яков.

У кого День ангела 7 апреля

Аркадий, Георгий, Даниил, Даниил, Евдокия, Петр.

У кого День ангела 8 апреля

Иван, Мария, Сергей.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

У кого День ангела 9 апреля

Вадим, Гавриил, Вадим, Гавриил.

У кого День ангела 10 апреля

Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков.

У кого День ангела 11 апреля

Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков.

У кого День ангела 12 апреля

Василий, Давид, Иван, Марфа, Мария, Сергей.

У кого День ангела 13 апреля

Дмитрий, Георгий.

У кого День ангела 14 апреля

Антон, Валентин, Иван, Мартин, Александр.

У кого День ангела 15 апреля

Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Александр, Севастьян, Федор, Трофим.

У кого День ангела 16 апреля

Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел.

У кого День ангела 17 апреля

Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.

У кого День ангела 18 апреля

Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Тамара, Феликс, Ян.

У кого День ангела 19 апреля

Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян.

У кого День ангела 20 апреля

Гавриил, Григорий, Николай, Александр, Теодор, Федор.

У кого День ангела 21 апреля

Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Теодор, Федор, Яков, Ян.

У кого День ангела 22 апреля

Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.

У кого День ангела 23 апреля

Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Александра, София, Ян.

У кого День ангела 24 апреля

Валентин, Елизавета, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Савва, Сергей, Фома.

У кого День ангела 25 апреля

Василий, Марк, Ника, Сергей.

У кого День ангела 26 апреля

Василий, Глафира, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян.

У кого День ангела 27 апреля

Анастасия, Георгий, Егор, Иван, Илларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян.

У кого День ангела 28 апреля

Виталий, Анна, Кирилл, Максим.

У кого День ангела 29 апреля

Арсений, Артем, Богдан, Василий.

У кого День ангела 30 апреля

Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред