Именины в апреле: кто отмечает День ангела по новому календарю

День ангела в апреле - особое событие в жизни каждого христианина. В этот день церковь отдаёт должное святому, носившему такое же имя. Верующий в этот день имеет возможность обратиться к святому-покровителю с молитвой, уверенный, что его обращение не останется незамеченным на небесах.
Именины в апреле 2024 по новому календарю
У кого День ангела 1 апреля
Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим.
У кого День ангела 2 апреля
Георгий, Григорий, Ефим.
У кого День ангела 3 апреля
Мартин, Никита, Феодосия.
У кого День ангела 4 апреля
Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.
У кого День ангела 5 апреля
Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен.
У кого День ангела 6 апреля
Иван, Григорий, Павел, Севастьян, Петр, Яков.
У кого День ангела 7 апреля
Аркадий, Георгий, Даниил, Даниил, Евдокия, Петр.
У кого День ангела 8 апреля
Иван, Мария, Сергей.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
У кого День ангела 9 апреля
Вадим, Гавриил, Вадим, Гавриил.
У кого День ангела 10 апреля
Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков.
У кого День ангела 11 апреля
Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков.
У кого День ангела 12 апреля
Василий, Давид, Иван, Марфа, Мария, Сергей.
У кого День ангела 13 апреля
Дмитрий, Георгий.
У кого День ангела 14 апреля
Антон, Валентин, Иван, Мартин, Александр.
У кого День ангела 15 апреля
Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Александр, Севастьян, Федор, Трофим.
У кого День ангела 16 апреля
Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел.
У кого День ангела 17 апреля
Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.
У кого День ангела 18 апреля
Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Тамара, Феликс, Ян.
У кого День ангела 19 апреля
Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян.
У кого День ангела 20 апреля
Гавриил, Григорий, Николай, Александр, Теодор, Федор.
У кого День ангела 21 апреля
Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Теодор, Федор, Яков, Ян.
У кого День ангела 22 апреля
Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.
У кого День ангела 23 апреля
Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Александра, София, Ян.
У кого День ангела 24 апреля
Валентин, Елизавета, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Савва, Сергей, Фома.
У кого День ангела 25 апреля
Василий, Марк, Ника, Сергей.
У кого День ангела 26 апреля
Василий, Глафира, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян.
У кого День ангела 27 апреля
Анастасия, Георгий, Егор, Иван, Илларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян.
У кого День ангела 28 апреля
Виталий, Анна, Кирилл, Максим.
У кого День ангела 29 апреля
Арсений, Артем, Богдан, Василий.
У кого День ангела 30 апреля
Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.
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