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Именины и День ангела в октябре 2023: кого и когда поздравлять по новому календарю

Лидия Неплях
24 сентября 2023, 11:26 обновлено 24 сентября, 11:26
С помощью нового церковного календаря вы можете выбрать имя для крещения и узнать, кто отмечает День ангела в октябре.
День ангела в октябре 2023
День ангела в октябре 2023 / коллаж Главред, фото flickr (Cheon Fong Liew, VanessaC (EY))

День ангела имеет глубокий смысл для многих людей, и связан с разнообразными традициями и верованиями. Согласно новому церковному календарю, вы сможете выбрать имя для крещения или узнать, кто празднует День ангела в октябре.

День ангела по новому церковному календарю в октябре

1 октября - Алексей, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Иван, Иларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Ян, Ариадна, Арина, Ефросинья, Ирина, София;

2 октября - Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Егор, Игорь, Константин, Макар, Николай, Нил, Теодор, Трофим, Федор, Мария;

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3 октября - Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Остап, Теодор, Федор, Ян, Татьяна;

4 октября - Александр, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр, Ян;

5 октября - Александр, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Прасковья;

6 октября - Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян, Ираида, Раиса;

7 октября - Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Ибрагим, Павел, Сергей, Степан, Текла;

8 октября - Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Ефросинья;

9 октября - Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян;

10 октября - Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор, Акилина, Феврония;

11 октября - Александр, Валентин, Вячеслав, Георгий, Егор, Еремей, Ибрагим, Иван, Иларион, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родион, Теодор, Федор, Харитон, Ян, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана;

12 октября - Иван, Ян;

13 октября - Акакий, Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Серафим, Александра, Аполлинария;

14 октября - Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян, Вера;

15 октября - Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Теодор, Федор, Яков, Ян, Александра, Анна, Устина, Юстина;

16 октября - Антон, Денис, Иван, Павел, Петр, Ян;

17 октября - Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков, Вероника, Виринея;

18 октября - Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Еремей, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра;

19 октября - Иван, Макар, Фома, Ян;

20 октября - Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергий, Юлиан, Пелагея;

21 октября - Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян, Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна;

22 октября - Ибрагим, Константин, Максим, Петр, Севастьян, Степан, Яков;

23 октября - Андрей, Антон, Василий, Ефим, Иларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергий, Симон, Степан, Фома, Яков;

24 октября - Александр, Иларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида;

25 октября - Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Остап, Тарас, Ян, Доминика;

26 октября - Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Яков, Злата;

27 октября - Игнат, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр, Прасковья;

28 октября - Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен, Ян;

29 октября - Алексей, Георгий, Дементий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий, Ян;

30 октября - Александр, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Кузьма, Леонтий;

31 октября - Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергий, Теодор, Федор, Юлиан, Елизавета, Ефросинья, Злата.

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