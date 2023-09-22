Лунный календарь на октябрь 2023: опасный коридор затмений

Лунный календарь на октябрь 2023 покажет, в какие дни лучше остаться дома и отменит дела, а когда планировать и совершать поступки.
Фазы Луны в октябре 2023
Правильно распланировать планы на месяц и приоритетность задач поможет Лунный календарь. Фазы луны влияют на судьбу человека и его успех каждый день в месяце.
Растущая Луна – 15-27 октября
Полнолуние – 28 октября в 23:24
Убывающая Луна – 1-13, 29-31 октября
Новолуние – 14 октября
На новолуние и полнолуние в октябре выпадают солнечное и лунное затмение, в эти дни важно быть особенно осторожным.
Лунный календарь на октябрь - благоприятные дни
Все важные дела лучше планировать на такие дни:
3-5, 15, 17-20, 24-27, 30, 31 октября – важные дела, поездки, путешествия.
1-3, 20-22, 29, 30 октября – можно стричь и красить волосы, лечиться.
1-3, 5-8, 13, 15, 20-22, 24-26, 29, 30 октября – наиболее благоприятные дни для заключения брака, свадеб, венчания.
Лунный календарь на октябрь 2023 – неблагоприятные дни
Необъяснимо, но факт, в октябре не предвидится совсем неблагоприятных дней. В этом месяце ест только благоприятные и нейтральные.
Однако с 14 по 28 октября пройдет коридор затмений. На этот период стоит постараться не планировать никаких важных событий и перенести их на другие дни. Особенно, если дела требуют усилий и удачи.
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